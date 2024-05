Plus économiques que les autres types de voitures, les véhicules électriques séduisent de plus en plus les automobilistes. Ils allient confort et performances en plus d’être disponibles en plusieurs modèles pour répondre aux différents besoins. Voici les critères qu’il est conseiller de prioriser pour bien les choisir.

L’autonomie

L’autonomie des voitures électriques diffère généralement d’un véhicule à un autre. Pour savoir laquelle privilégier, il suffit de bien évaluer ses besoins tout en prenant en considération la taille de la batterie qui doit être utilisée. De plus, il est important d’examiner ses habitudes de conduite, d’avoir une idée sur le nombre de kilomètres que la voiture doit parcourir quotidiennement ou les types de chemin qu’elle doit emprunter. Grâce à cela, vous pourrez donc vous déplacer en toute tranquillité sur n’importe quelle route, voire sur tous les parkings d’un aéroport pour y dénicher l’emplacement idéal pour votre voiture électrique.

D’autre part, puisqu’il existe habituellement une différence entre l’autonomie annoncée par les fabricants et l’autonomie réelle des batteries, il est conseillé de ne pas trop se fier aux chiffres donnés par ces derniers pour ne pas être déçu. Par contre, en utilisant un simulateur d’autonomie, vous connaîtrez avec plus de précision l’autonomie de votre véhicule, ce qui vous permettra de savoir le type de batterie que vous devriez acquérir.

Le budget

Pour acquérir une voiture électrique, de nombreux frais sont à prévoir en dehors du coût d’achat de ces types de véhicules. Pour ce qui est de ces frais, ils vont du coût d’entretien de la voiture électrique au coût de l’assurance automobile en passant par le coût de recharge de la batterie.

S’agissant du coût d’entretien des voitures électriques, il est beaucoup moins élevé que celui des voitures thermiques qui possèdent une mécanique beaucoup plus complexe. Quant à celui de l’assurance automobile, il dépend notamment de l’assureur choisi, du modèle de voiture utilisé, de sa gamme ou encore de ses options.

Les aides gouvernementales

Les aides gouvernementales octroyées aux personnes désireuses d’acquérir une voiture électrique sont légion. Leur objectif est d’inciter les conducteurs à adopter des démarches écologiques pour que l’environnement soit moins pollué par du CO2. Voici les plus connues d’entre elles.

La prime à la conversion

Il s’agit d’une aide destinée à la location longue durée ou à l’achat d’une voiture électrique. Son montant peut aller jusqu’à 6.000 euros en fonction des situations.

Le bonus écologique

Le bonus écologique est lié aux voitures électriques n’émettant pas plus de 20 g de CO2/km. Il peut atteindre les 5.000 euros pour les véhicules dont le coût n’excède pas les 47.000 euros.

Le micro-crédit véhicule propre

Le micro-crédit véhicule propre vise à faciliter la location, voire l’acquisition de véhicules peu polluants. Il permet de les avoir en sa possession sans faire des avances et son montant maximum est de 5.000 euros.

Par ailleurs, notez que ce micro-crédit, qui est notamment garanti par l’État, est cumulable avec le bonus écologique. Il en est de même de la prime à la conversion, ce qui permet aux foyers disposant d’un revenu modeste de posséder des véhicules propres.