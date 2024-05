• Kia dévoile la version de production de son EV3

Au dernier Salon de l’auto de Los Angeles, une belle surprise attendait les amateurs au kiosque de Kia, soit deux petits concepts de VUS, les EV3 et EV4. Rapidement, on a compris que ces derniers étaient près de la production et aujourd’hui, Kia a dévoilé la version finale du premier.

Les ventes de ce dernier vont être lancées en juillet du côté de la Corée du Sud. Au cours de la deuxième moitié de l’année, ce sera autour de l’Europe de recevoir le modèle. L’Amérique du Nord suivra. Aucune date formelle n’a été confirmée, mais les rumeurs parlent d’un modèle 2026. Il faudra voir.

Kia EV3, avant | Photo : Kia

Ce qui est intéressant, c’est que les lignes futuristes du concept ont migré vers la version de production. Et à 169 pouces, l’EV3 est très compact. Ses dimensions rappellent celui du Volvo EX30, ainsi que celles du Mini Aceman qui a été dévoilé cette année.

Plusieurs consommateurs attendent des véhicules électriques plus petits. Nul doute, un produit comme l’EV3 va rejoindre une clientèle intéressée.

Kia EV3, de profil | Photo : Kia

L’EV3 repose sur la plateforme flexible E-GMP (Electric-Global Modular Platform) du groupe Hyundai, une structure que l’on retrouve avec les EV6 et EV9, ainsi qu’avec certains modèles de Hyundai et de Genesis.

La version régulière est équipée d’une batterie de 58,3 kWh. La variante qui offre une plus longue autonomie profite d’une batterie de 81,4 kWh. Dans les deux cas, la puissance provient d’un seul moteur électrique de 201 chevaux.

Avec la plus grosse batterie, Kia promet une autonomie de 372 miles (599 km) sur le cycle européen WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure), qui est plus généreux d’environ 20 % à 25 % que celui de l’EPA (Environmental Protection Agency) utilisé chez nous. On peut donc s’attendre à quelque chose au-delà des 300 miles, soit plus de 500 km.

Pour la recharge, un temps de 31 minutes est estimé pour faire passer le niveau d’énergie de 10 % à 80 %, selon le constructeur.

Kia EV3, de haut | Photo : Kia

En matière de design, vous n’aurez pas de difficultés à reconnaître les lignes du plus gros EV9. Et puisque le style de ce dernier est réussi, la réponse du public devrait être bonne avec l’EV3.

Kia EV3, intérieur | Photo : Kia

Kia EV3, bas de console centrale | Photo : Kia

À l’intérieur, les concepteurs ont opté pour l’affichage numérique avec un immense écran (deux unités de 12,3 pouces, réunies) qui regroupe toutes les informations du bloc d’instruments et du système multimédia. Le style est futuriste là aussi.

Pour le reste, il faudra attendre les détails concernant la venue de ce modèle chez nous.

Kia EV3, première rangée | Photo : Kia

Kia EV3, arrière | Photo : Kia