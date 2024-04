• Le gouvernement du Manitoba va introduire un rabais de 4000 $ à l’achat d’un véhicule électrique ou hybride rechargeable.

Au début du mois d’octobre dernier, le parti néo-démocrate a remporté les élections au Manitoba, portant pour la première fois un représentant des Premières Nations à la tête d’une province.

Ce même gouvernement va présenter son premier budget cette semaine et quelques informations concernant ce que ce dernier va contenir ont déjà coulé.

L’une d’elles concerne l’industrie automobile, plus particulièrement les véhicules électriques (et hybrides rechargeables). En gros, les acheteurs auront droit à un rabais de 4000 $ à l’achat d’un véhicule.

Le Manitoba deviendra ainsi la septième province à offrir un rabais à l’achat d’un véhicule électrique, après la Colombie-Britannique, le Québec, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve et Labrador. C’est sans compter l’Ontario, qui a déjà offert un rabais électrique avant de le retirer.

Il faudra voir quelles seront les modalités, notamment le prix de vente qui va permettre aux modèles d’être admissibles. On peut s’attendre à ce que ce soit en lien avec les règles du gouvernement fédéral, qui a fixé son prix à 65 000 $.

Le Ford F-150 Lightning Lariat 2023 | Photo : V.Aubé

Un rabais de 2500 $ serait également offert à l’achat d’un véhicule électrifié (électrique, hybride rechargeable) d’occasion.

La mesure n’est pas une surprise, en ce sens qu’elle avait été annoncée dans le cadre d’une promesse électorale. Elle aura été tenue.

Le coût total de ce programme pour la province est estimé à sept millions, annuellement.

Station de chargement de Petro-Canada | Photo : Petro-Canada

L’infrastructure devra suivre

À cela, il faudra assurément ajouter des montants pour le développement d’un réseau de recharge à travers le territoire. Sans infrastructure, il est plus difficile de vendre l’idée d’un véhicule électrique.

Selon Ressources naturelles Canada, le Manitoba compte actuellement 162 stations publiques de recharge, des postes comprenant des bornes de niveau 2 et à courant continu. Ces dernières sont majoritairement situées le long des autoroutes et dans les milieux urbains. Les zones rurales et éloignées sont moins bien nanties en bornes.

Quantité d’autres mesures seront annoncées dans ce budget, dont une qui concerne les propriétaires de véhicules fonctionnant à l’essence. Le gouvernement prévoit prolonger de quelques mois un congé de taxes de 14 sous par litre d’essence.

D’autres détails concernant la mesure pour les véhicules électriques seront connus demain, mardi. Nous mettrons à jour notre nouvelle à ce moment.