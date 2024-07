Lincoln Navigator 2022 et Cadillac Escalade 2022 - Profil | Photo : D.Boshouwers

On parle beaucoup, en 2022, de véhicules électriques, de véhicules hybrides, de véhicules peu énergivores. Un peu moins de gros véhicules, ceux qui consomment beaucoup d’essence et qui ont de gros, voire de très gros moteurs.

Pourtant, il existe tout un marché pour ce type de véhicule. Il y a de nombreux consommateurs et familles qui préfèrent ces mastodontes sur roues. Là où, dans le passé, la berline trônait au sommet de la catégorie luxe, aujourd’hui, c’est le VUS qui lui fait de l’ombre.

Et quand il est question d’émettre de l’ombre, les Cadillac Escalade et Lincoln Navigator sont imbattables ou presque. Voici deux gros VUS qui vous seront très utiles si vous avez à transporter au moins quatre enfants et garder le chien pas trop loin, en plus de tirer un bateau ou une roulotte, ou peut-être même les deux, et tout cela dans la bonne humeur.

Voici une petite comparaison entre deux géants.

Consultez les véhicules à vendre disponibles près de chez vous

Lincoln Navigator 2022 et Cadillac Escalade 2022 - Devant | Photo : D.Boshouwers

D’entrée, sachez que ces deux VUS sont en fait des dérivés d’autres modèles grand public et bien connus. Le Lincoln Navigator est la réplique luxueuse du Ford Expédition et l’Escalade de Cadillac est un proche plus fortuné du Chevrolet Tahoe. En conséquence, la familiarité est de mise.

Dimensions

Alors que le Navigator 2022 mesure 5,33 m de longueur, l’Escalade 2022 mesure 5,38 m. L'Escalade est également plus large avec 2,06 m contre 2,02 excluant les rétroviseurs, et plus haut avec 1,95 m contre 1,94 m. Une différence d’un cm peut paraître ridicule, mais pas lorsque la majorité des places de stationnements souterrains sont limitées à 1,95 m.

Le Cadillac Escalade Sport, notre version d’essai, paraissait plus haut que le Navigator. Son design avec les feux de jour avant et ses lumières arrière verticales doivent certainement aider. À l’inverse, le Navigator avec son design et ses feux avant et arrière horizontaux donnait l’impression d’être plus large que l’Escalade.

Cadillac Escalade 2022 - Intérieur | Photo : Cadillac

Lincoln Navigator 2022 - Intérieur | Photo : Lincoln

Intérieur

Les deux habitacles sont distincts, à part le fait que dans les deux cas, on peut aménager l’habitacle à notre goût. Il y a cependant plus de latitude avec l’Escalade qu’avec le Navigator qui n’est disponible qu’en une seule version. Les deux peuvent accueillir sept humains dans leurs versions les plus luxueuses, mais si on prend l’Escalade dans sa version la plus dépouillée, il est possible de sélectionner une banquette à la deuxième rangée plutôt que des sièges capitaines.

À l’avant, les deux véhicules sont diamétralement opposés. Dans le Navigator, l’écran posé au-dessus de la console centrale, le sélecteur de vitesse de type piano et la sélection des commandes de la climatisation semblent moins bien intégrés.

Dans l’Escalade, l’écran et les différentes commandes semblent tous avoir été implantés à la console et non déposés là sans savoir où les mettre. Seuls le levier de vitesse et la molette ne sont pas être à leur emplacement naturel.

Cadillac Escalade 2022 - Sièges | Photo : Cadillac

Lincoln Navigator 2022 - Sièges | Photo : Lincoln

À l’arrière, le Cadillac fait un peu pauvre par rapport à Navigator, dont l’espace est très bien utilisé. Dans ce dernier, les sièges ont été pensés pour offrir le luxe et tout le confort qu’il se doit dans ce type de véhicule. Les sièges offrent le massage, en plus d’être chauffants et ventilés alors qu’ils sont juste chauffants dans l’Escalade.

Cependant, si vous êtes un amoureux de technologie, le Cadillac saura certainement vous satisfaire. Une foule d’équipement techno équipe l’Escalade sans parler de la navigation semi-autonome que nous abordons plus loin.

Enfin, pour le volume du coffre, il est impressionnant dans les deux mastodontes, l'Escalade offrant 700 litres derrière la troisième rangée par rapport aux 600 litres du Navigator. Avec les sièges des deuxième et troisième rangées rabattus, il y a 2 900 litres disponibles dans le Lincoln comparativement à plus de 3 400 litres dans le Cadillac.

En ce qui a trait à la capacité de remorquage des deux véhicules, on parle de 3629 kg avec l'Escalade et 3765 avec le Navigator. Ces deux véhicules sont capables de tirer leur propre poids.

Lincoln Navigator 2022 et Cadillac Escalade 2022 - Capots, phares | Photo : D.Boshouwers

Motorisation

Ici, on est face à deux philosophies. L’offre du Cadillac comprend le moteur V8 de 6,2 litres et l’option 6-cylindres en ligne turbodiesel. Chez Lincoln, c’est plutôt un V6 biturbo de 3,5 litres qui reçoit le mandat de tirer cette masse.

Lincoln qui utilisait jadis des V8 n’offre maintenant qu’un V6. Ce moteur biturbo génère 450 chevaux et un couple de 510 lb-pi et s’emballe dès qu’on le sollicite. Nous avions déjà eu l’occasion de tester ce moteur dans un Ford Expedition entre Montréal et Toronto et la puissance de ce moteur est tout simplement phénoménale.

Le V8 du Cadillac avec ses 420 chevaux et 460 lb-pi de couple n'a aucun mal à propulser le camion de 2 600 kg à des vitesses supralégales. Seul petit bémol sur autoroute et à vitesse de croisière permise, le moteur tourne à 1500 tours/minute ce qui est très bien, mais le bruit sourd du V8 est omniprésent à l’intérieur de l’habitacle. Même en jouant avec les différentes options pour baisser le plus possible le son de l’échappement, qui peut être ajusté au besoin, nous n’avons pas réussi à réduire suffisamment le grondement du V8.

L'Escalade et le Navigator utilisent tous deux un système à quatre roues motrices de série en tandem avec une boîte de vitesses automatique à 10 rapports qui a d’ailleurs été codéveloppée par les deux constructeurs.

Lincoln Navigator 2022 et Cadillac Escalade 2022, profil et avant | Photo : D.Boshouwers

Côté consommation, les véhicules sont à égalité. Officiellement, le Cadillac consomme 16,8 L/100 km en ville et 12,4 litres sur route pour un combiné de 14,8 litres. Le Lincoln, lui, consomme 15,0 L/100 km en ville, 11,5 litres sur route et 13,5 litres en combiné. En réalité, et après 1 400 km parcourus avec l’Escalade, nous avons réussi à atteindre 11,4 L/100 km, ce qui est pas mal pour un véhicule accusant un poids de 2 600 kg. Le Ford à moteur V6, lors d’un précédent voyage, avait également fait 11,5 L/100 km sur le même parcours.

Cependant, là où ces deux mastodontes nous ont surpris, c’est en ville. Nous avons enregistré des consommations avoisinant les 15 L/100 km dans les deux cas, alors que nous nous attendions à bien plus vu le poids et la cylindrée sous le capot.

Sécurité

Ces deux véhicules valant plus de 100 000 $, on est en droit de s’attendre à pas mal de gadgets, notamment au chapitre des systèmes de sécurité. Et effectivement, ils sont nombreux. Passons rapidement sur les éléments marquants.

Les deux véhicules sont équipés d'une multitude de capteurs pour atténuer les collisions avec un freinage automatique avant et arrière, une assistance au maintien de voie et une myriade de caméras pour offrir toutes les vues possibles.

L’Escalade va tout de même un peu plus loin en termes de sécurité active. Les ceintures de sécurité avant précollision de l'Escalade se resserreront automatiquement si le véhicule détecte une collision imminente, améliorant ainsi considérablement la protection contre les blessures. Un coussin gonflable central localisé entre les deux sièges avant afin de protéger le conducteur et son passager.

Un système de vision nocturne infrarouge actif en option sur l'Escalade aide le conducteur à détecter plus facilement les personnes, les animaux ou d'autres objets devant le véhicule la nuit en les projetant sur l’écran central du groupe d’instruments.

Et il y a plus. Le système de réalité augmenté permet d’afficher sur l’écran central ce qui se passe devant le véhicule. Ainsi, lors de la prise en main, nous nous étions posé la question à quoi pouvait bien servir la retransmission vidéo de ce qui se passe devant nous. Pour en avoir la réponse, il aura fallu passer au travers de l’orage violent qui s’est abattu sur la rive nord de Montréal cette journée-là.

Le système de caméras du Cadillac Escalade, à l'oeuvre | Photo : Auto123

Une image valant mille mots, voyez ce que nous pouvions voir à travers notre pare-brise et ce que les caméras de réalité augmentée pouvaient voir. En gros, via le pare-brise, il était impossible de voir plus loin que 50 m et la caméra affichait une vue parfaitement dégagée jusqu’à 200 m. Un des passagers a même fait la remarque que de regarder la caméra plutôt que la route l’a réconforté vu la pluie diluvienne qui nous tombait dessus.

Cadillac Escalade 2022 - Volant | Photo : D.Boshouwers

Super Cruise

Enfin, un mot sur la conduite semi-autonome. Le système Super Cruise qui a été amélioré en 2022 avec la fonction de changement de voie automatisé permet au véhicule une prise totale ou partielle de la conduite du véhicule sur autoroute.

S’apparentant à une conduite mains libres, le système fait appel à différentes technologies et permet effectivement de lâcher le volant pendant de longues périodes sur l’autoroute. Mais attention, cela ne veut pas dire que vous pouvez ronfler tranquillement pendant que le véhicule vous conduit !

Bien au contraire, il vous garde à l’œil. Que nous portions des lunettes de soleil ou non, le système finissait par savoir si on était concentré sur la route ou si on portait notre regard ailleurs. À moins de dormir les yeux ouverts en regardant droit devant soi, vous n’arriverez pas à déjouer son attention.

Petit bémol cependant concernant le changement de voie automatique, après quelques centaines de kilomètres, nous l’avions désactivé, car cela nous mettait mal à l’aise qu’il décide tout seul des changements de voie. Même s’il y a une alerte. Nous préférons choisir le moment opportun pour changer de voie. Pour ce faire, nous avions juste à actionner le clignotant à droite ou à gauche et le véhicule changer de direction à notre demande.

Autre bémol, sur autoroute à trois voies, si vous décidez de rester sur la voie de droite, en mode changement de voie automatique, le système aura tendance à vous ramener sur la voie du milieu – ce que nous ne voulions pas.

Lincoln Navigator 2022 et Cadillac Escalade 2022 - Hayons | Photo : D.Boshouwers

Les prix

Le Cadillac en donne beaucoup à tous les points de vue et la facture est lourde à l’arrivée. Le prix de départ d’un Escalade complètement « dépouillé » est de 93 148 $. On a le choix entre deux motorisations, essence ou diesel, et pas moins de cinq niveaux de finitions. Notre version bien chargée se situait plutôt au-dessus des 130 000 $.

Pour le Navigator, pas compliqué, il y a juste un seul prix (108 300 $), un seul moteur et une seule version au catalogue.

Si on veut rester sur ces deux types de modèles en version de base, les clients feraient mieux d’aller regarder le GMC Yukon Denali ou voir l’Expedition de Ford. Mais, si on recherche à tout prix le luxe et tous les équipements de dernières générations, alors l’Escalade et Le Navigator répondront certainement à vos attentes.

Les autres concurrents

Sinon, la concurrence européenne ne fait pas juste de la figuration dans ce créneau, cependant on a affaire à des produits vieillissants. Chez BMW, le X7 a déjà quelques années derrière lui et malgré une motorisation V8 plus puissante que nos deux modèles américains, l’intérieur y est plus exigu. Le Mercedes-Benz GLS est à la recherche d’espace perdu, son intérieur vieillissant trop classique le place derrière nos deux rivaux. Et chez Audi, le Q7 n’est pas du tout à considérer et est loin du compte concernant la motorisation, l’espace et la techno à bord.

Le tout nouveau Jeep Grand Wagoneer, lui, est un concurrent sérieux. Il offre la motorisation V8, l’espace et la technologie pour rivaliser avec nos deux protagonistes sur leur terrain.

Enfin, il y le nouveau Lexus LX600 avec son V6 remanié qui offre tout de même 409 chevaux. Son intérieur est gigantesque et si on recherche le luxe, il offre une version exécutive VIP qui, pour 154 440 $, vous offre la vie de château.

Lincoln Navigator 2022 et Cadillac Escalade 2022 - Calandres | Photo : D.Boshouwers

Le mot de la fin

S’ils sont similaires dans leur catégorie, taille et fonction, les Cadillac Escalade et Lincoln Navigator restent quand même très différents. Le Lincoln a le mérite d’avoir un moteur fabuleux qui ne laissera personne indifférent. Il est magique et répond au doigt et à l’œil. Il prend soin de ses passagers arrière et leur offre même plus d’espace que dans l’Escalade.

Ce dernier cependant à l’avantage d’offrir plus de technologies et un confort de roulement supérieur au Navigator.

Globalement, notre choix se porte sur l’Escalade qui nous éblouit par sa conduite, son confort et surtout sa technologie embarquée. Sur grande route, le Super Cruise a réellement été un allié de taille et a contribué à rendre notre voyage beaucoup moins épuisant.

Gagnant par catégorie :

Motorisation : Lincoln

Confort : Cadillac

Conduite : Cadillac

À bord conducteur : Cadillac

À bord passagers : Lincoln

Valeur de revente : ex æquo

Discrétion : Zéro pour les deux