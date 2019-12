Comparaison : Genesis G80 2019 vs Lexus ES 2019

On ne reviendra pas sur la dominance des berlines de luxe allemande qui est établi depuis déjà longtemps. Mais il y a autre chose sur le marché qui conviendra très bien aux gens qui veulent sortir un peu des conventions ou tout simplement pour d’autres qui veulent se payer un certain luxe sans vouloir en faire un grand étalage pour des raisons personnelles ou professionnelle. Si Genesis est un nouveau joueur dans ce segment, Lexus a eu trente 30 ans pour mieux apprendre à connaître les autres membres de ce cercle d’amis.

Genesis G80 2019

La Genesis G80 a été première incursion de Hyundai dans le segment des voitures de luxe. C'est la deuxième génération d'une voiture qui a commencé sa vie sous le nom de Hyundai Genesis, avant que la société coréenne ne transforme son nom en une marque haut de gamme distincte.

Situé au milieu de la gamme Genesis, entre la G70 compacte et la G90 pleine grandeur, le design de la G80 remonte à l'arrivée en 2015 de la berline de deuxième génération Hyundai Genesis. Depuis lors, Genesis a apporté des modifications de style mineures et ajouté un modèle Sport turbo, mais les bases de la voiture sont les mêmes. Il n'y a pas de mises à jour majeures pour 2019.

Trois moteurs

Les modèles G80 3.8 portent le nom de leur V6 de 3,8 litres qui donne 311 chevaux et 293 lb-pi de couple. La G80 Sport passe à un V6 turbo de 3,3 L développant 365 chevaux et 376 lb-pi. Enfin, la G80 5.0 Ultimate obtient un V8 de 5,0 L développant 420 chevaux et 383 lb-pi. Les trois moteurs sont associés à une transmission automatique à huit vitesses et à un rouage intégral.

L’arrivée de la Turbo sport et son moteur plus moderne amène un argument supplémentaire pour rivaliser avec des berlines bien établies. Le V6 de 3,8 litres est performant, mais sa consommation de carburant est relativement élevée et il commence à vieillir.

Équipement complet

La gamme G80 commence par la 3.8 Luxury, qui vient avec des roues de 18 pouces, un toit ouvrant panoramique, un écran tactile de 8,0 pouces avec navigation et l’intégration Apple CarPlay et Android Auto.

Vous avez aussi droit aux suivants : une surveillance des angles morts avec alerte de trafic transversal arrière, alerte de changement de voie, alerte de collision avec freinage automatique et détection de piétons, régulateur de vitesse adaptatif, sellerie en cuir nappa, système audio de 900 watts / 14 haut-parleurs, volant chauffant, sièges avant et arrière chauffants, sièges avant ventilés et phares DHI.

La version Technology intègre un système de caméra extérieure à vues multiples, une recharge sans fil pour cellulaire, un affichage tête haute, un écran tactile de 9,2 pouces, une chaîne stéréo à 17 haut-parleurs, un afficheur à jauge LCD de 7,0 pouces et un coffre à ouverture automatique.

La G80 Sport est équipé de roues de 19 pouces, de divers accessoires extérieurs, de suspensions adaptatives, de garnitures intérieures en fibre de carbone, d’un volant sport et de phares à DEL adaptatif.

Enfin, la G80 5.0 Ultimate ajoute une suspension de contrôle d’amortissement continu, une garniture de pavillon en micro-suède, un pare-soleil de lunette arrière à commande assistée et une clé de proximité.

Le confort avant tout

Sur la route, outre son confort et son silence de roulement, vous allez appréciez l’espace généreux, mais sa conduite demeure conservatrice et c’est précisément pour cette raison qu’elle est pour le moment incapable de rivaliser avec les modèles allemands. Son poids qui dépasse les 2 100 kg est aussi un facteur. Toutefois, l’équipement très complet, le prix et la garantie sont pour bien des acheteurs des arguments suffisants

Lexus ES 2019

Lexus s’est forgé la réputation d’être la marque de voiture de luxe du troisième, mais on travaille fort chez Toyota pour changer cette perception. Pour 2019, à l’image de sa proche parente la Toyota Camry redessinée avec laquelle elle partage son architecture, l'ES est arrivée en concessions avec un style plus audacieux et les toutes premières options F Sport de ce modèle, qui promettent plus d’adrénaline au volant que la version actuelle.



Comme toujours, la gamme commence avec l'ES 350, équipée pour 2019 d'une nouvelle version du moteur V6 de 3,5 L de Lexus, qui gagne 34 chevaux et 19 lb-pi de couple pour des nouveaux totaux de 302 chevaux et 267 lb-pi de couple. Autre nouveauté: une boîte automatique à huit rapports entraînant les roues avant. Un modèle ES 300h hybride revient, mais avec l'addition de 15 chevaux de la combinaison d'un moteur quatre cylindres de 2,5 litres et d'un moteur électrique, pour un total de 176 ch.

La nouvelle conception apporte également la toute première option F Sport à la ES 350, qui comprend une suspension adaptative qui répond à un sélecteur de mode de conduite augmenté avec un mode Sport +.

Changer les perceptions

Vous savez ce qu’on dit : Rome ne sait pas fait en un jour et il faudra du temps pour que cette nouvelle approche puisse intéresser des propriétaires de BMW, Audi ou Mercedes. Mais, il faut bien commencer quelque part. Les automobilistes qui apprécient le confort de roulement et la réputation de fiabilité de la marque seront bien servis



L’équipement de série pour les modèles à essence et hybride comprend une jauge numérique, un sélecteur de mode de conduite inspiré de celui de la Lexus LFA et une chaîne audio à 10 haut-parleurs.

L’ensemble Premium inclut la navigation, un volant chauffant, un système audio à écran de 12,3 pouces et un moniteur pour angle mort avec alerte de trafic transversal arrière.

Ajoutez pour le groupe de luxe des phares orientables à triple DEL, des sièges en cuir et un chargement sans fil par cellulaire.

L'option ultra luxueuse comprend des pneus antibruit, une chaîne stéréo à 17 haut-parleurs, un coffre à mains libres, un écran tête haute de 10 pouces et un système de caméra extérieure à 360 degrés.

Une version plus sportive

La finition F Sport (qu’on voit dans les photos) se positionne comme une finition individuelle. Elle comprend le mode de conduite Sport+ et la suspension adaptative, le moniteur de l'angle mort, les essuie-glaces sensibles à la pluie, le becquet de coffre, le contrôle actif du bruit et les roues de 19 pouces. La mise à niveau F Sport 2 ajoute la navigation, un écran de 12,3 pouces, un affichage tête haute et des phares à triple DEL orientables.

Un monument de fiabilité depuis ses débuts, l’ES voit maintenant les gens de Lexus commencer à lui amener un peu d’intensité dans la conduite. Cette version F-Sport n’a rien à voir avec des modèles AMG ou M ou encore RS chez Audi, mais c’est un premier pas. Comme la Genesis à défaut d’être vraiment sportive, elle est confortable et fiable.

Avantage Genesis G80

Il est clair que sous notre climat le rouage intégral de série chez Genesis est un plus versus les roues motrices avant de Lexus. Il faut également mentionner la meilleure garantie, et pour ceux qui cherchent un luxe un peu plus ostentatoire il y a la présence d’un V8 qui est absent chez Lexus.

Avantage Lexus ES

Le modèle hybride est une exclusivité Lexus. Il faut aussi mentionner la qualité générale de la finition plus raffinée chez Lexus avec une valeur de revente plus élevée et une fiabilité à toute épreuve. Un argument de taille est aussi le prix de la ES plus bas que celui de la G80.

Similitudes

Dans les deux cas, les constructeurs mettent l’accent sur le confort et le silence de roulement et non la dynamique de conduite. Vous avez aussi un espace très généreux et un prix sous la barre de la concurrence allemande.

Verdict

On voit dans la Genesis un bel effort pour un élève qui en est à ses premiers pas dans cette arène. Toutefois en regardant plus en détail, on constate que les décennies d’expérience apportent à la ES plus de profondeur dans la conduite, la finition et des foules de petits détails. Son prix plus abordable sera aussi un facteur déterminant pour bien des gens.

Genesis G80 2019

On aime

Confort général

Espace généreux de l’habitacle

Moteur V6 turbo

On aime moins

Style générique

Trop lourde

Image de marque à développer

Lexus ES 2019

On aime

Ligne plus inspirée

Châssis plus rigide

Toujours aussi silencieuse

On aime moins

Un pavé tactile difficile à utiliser

Android Auto pas disponible

Un modèle 4 roues motrices serait une bonne idée