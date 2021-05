Assurance auto : comment comparer les différentes offres ?

Assurer votre automobile est obligatoire pour rouler en parfaite légalité. Mais comme vous le savez sans doute, il existe plusieurs formules et les devis peuvent varier d’un assureur à l’autre. D’où la nécessité de bien prendre en compte certains paramètres avant de souscrire. Cet article vous en dit plus sur la comparaison d’assurance auto.

Bien évaluer ses besoins avant de comparer les devis

Avant d’entamer les démarches pour souscrire à une assurance auto, il est essentiel de faire le point sur vos besoins. En effet, tous les conducteurs n’ont pas la même utilité de leur voiture. On sait par exemple que les personnes qui utilisent très peu leur auto vont avoir tendance à privilégier une assurance au tiers, quand ceux qui font un usage quotidien de leur véhicule, ou qui en possède une de valeur, vont préférer l’assurance tous risques.

Une fois que vous avez bien cerné votre profil de conducteur et vos besoins, la comparaison d’assurance auto est plus simple. En effet, si vous faites le choix d’une assurance au tiers, vous allez pouvoir préciser auprès de chaque agence qu’elles doivent se baser exclusivement sur cette assurance pour vous faire une proposition.

Faire le point sur les conditions générales et particulières du contrat auto

Demander différents devis pour comparer les prix ne suffit pas à faire le bon choix. Et au-delà des tarifs, il faut bien lire les conditions générales et particulières du contrat. Chaque contrat en possède, et elles peuvent différer d’un document à l’autre, ou plutôt d’une agence à l’autre.

Les conditions générales évoquent les délais de paiement, la définition des risques assurés, les exclusions, mais aussi les prescriptions et la démarche à suivre pour déclarer un sinistre. Les conditions parolières sont elles propres à l’assuré. Il s’agit de l’identité, des garanties, de la franchise ou bien encore de la date à laquelle la couverture commence. On a parfois la fâcheuse tendance de ne pas lire un devis dans sa globalité, mais lire les conditions générales et particulières du contrat d’assurance auto donnent pourtant de précieuces informations au futur assuré.

Franchises, exclusions de garantie, délai de carence : bien faire attention

Au moment de comparer les offres d’assurance auto, il faut bien veiller à lire les points concernant les franchises, les exclusions de garantie et le délai de carence.

La franchise est la somme que vous devez payer à l’assurance en cas de sinistre. Attention, car quand les cotisations pour l’assurance auto sont faibles, c’est peut-être que la franchise est élevée. Et en cas de sinistre, cela signifie que vous serez moins bien indemnisé.

Les exclusions de garantie évoquent elles toutes les situations pour lesquelles l’assuré ne peut prétendre à une indemnisation dans le cas où il est responsable. C’est important de bien comparer ce point lors de la lecture des différents devis d’assurance auto, et ce afin de ne pas avoir de mauvaises surprises en cas d’accident.

Enfin, prêtez toujours attention au délai de carence au moment d’effectuer la comparaison d’assurance auto. C’est-à-dire la période pendant laquelle le contrat n’est pas effectif à compter de sa signature. Il peut varier de quelques jours à quelques semaines en fonction des assureurs. Pendant le délai de carence, l’assuré n’est pas couvert en cas de sinistre.

Une fois que vous avez toutes ces notions en tête, à vous de vous rendre sur Internet pour effectuer de devis d’assurance auto en ligne. Il n’est en effet plus nécessaire aujourd’hui de courir physiquement les agences pour avoir en mains des devis clairs, prévis et correspondant à vos besoins.