La marque Mini souhaite refaire son image et doter ses nouveaux véhicules d’une signature stylistique modernisée. S’il est plutôt facile pour un constructeur de changer drastiquement le design de ses modèles, c’est moins évident pour une marque comme Mini.

La firme mise sur un style unique et c’est ce dernier qui a fait son succès et sa reconnaissance. Elle doit donc innover, tout en restant fidèle à ses racines. Ce n’est pas une mince tâche.

Pourtant, la compagnie dit avoir élaboré un nouveau langage stylistique pour sa prochaine génération de véhicules, dont le premier membre sera un modèle électrique à toit dur qui est prévu pour l’année prochaine.

Ce nouveau langage, que Mini nomme « Simplicité charismatique », sera révélé en avant-première avec le concept Aceman que la firme va dévoiler le mercredi 27 juillet.

D’ici là, nous avons eu droit à une vidéo ayant pour but de nous donner un avant-goût. Quelle forme est-ce que le modèle va prendre ? C’est à voir, mais les rumeurs vont dans toutes les directions. Il est possible que l’Aceman représente un nouveau VUS appelé à venir se positionner sous le Countryman. Ce véhicule est prévu pour l’an prochain. Un Countryman de nouvelle génération, offrant le choix entre une motorisation électrique ou à combustion interne, est également prévu pour l’année prochaine.

Ce qu’on anticipe surtout avec le nouveau langage stylistique, c’est que la signature de chaque modèle soit un peu plus distincte à travers la gamme. Aussi, on croit que la compagnie va mettre l’accent sur le caractère durable des produits, donc moins de cuir et de chrome et plus de matériaux recyclables.



Bref, nous en saurons plus mercredi alors que le concept Aceman ne sera plus un secret pour personne.

Consultez les véhicules à vendre disponibles près de chez vous

Détail du Aceman Concept de Mini. fig. 1 | Photo : Mini

Détail du Aceman Concept de Mini. fig. 2 | Photo : Mini

Détail du Aceman Concept de Mini. fig. 3 | Photo : Mini