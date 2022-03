Concept Audi A6 Avant e-tron : pour l’amour de la familiale

Dans l’esprit de l’étude A6 e-tron de l’année dernière, Audi récidive cette fois avec le concept A6 Avant e-tron, une variante familiale de la berline A6 électrique qui est attendue pour 2024.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le modèle a tout pour séduire ceux qui résistent aux familiales. Le design est une ode à l’amour de la familiale. Il reprend essentiellement les dimensions de la RS6 Avant, tout en étant un peu plus large et plus près du sol. En fait, le coefficient de traînée annoncé par Audi est à 0,24, un chiffre intéressant.

Esthétiquement, quelques éléments retiennent l’attention. La grille, par exemple, cache des prises d’air pour le refroidissement de la batterie, des moteurs et des freins, ainsi que des rideaux pour canaliser l’air sur les flancs du véhicule. Par rapport à la berline A6 e-tron, le diffuseur arrière est doté de tunnels plus prononcés pour réduire la portance. L’ensemble est plutôt spectaculaire.

Consultez les véhicules à vendre disponibles près de chez vous

Photo : Audi Concept Audi A6 Avant e-tron, profil

L’A6 e-tron et la version Avant du modèle reposeront sur la plateforme PPE du groupe Volkswagen. Celle-ci va également servir de base au Porsche Macan électrique et au VUS Q6 e-tron chez Audi. Cette nouvelle base promet une architecture à 800 volts et une capacité de charge pouvant atteindre 270 kW. Selon Audi, ça va permettre la récupération d’environ 300 kilomètres d’autonomie en seulement 10 minutes, à condition d’être relié à une borne rapide. Pour faire passer la capacité de 5 % à 80 %, un temps de 25 minutes sera nécessaire.

Comme pour la berline, l’A6 Avant e-tron jouit de deux moteurs électriques qui développent une puissance totale de 469 chevaux et 590 lb-pi de couple. On parle de moins de quatre secondes pour le 0-100 km/h. L’architecture PPE autorise des configurations à moteur unique à propulsion et à double moteur et traction intégrale. Une suspension pneumatique, des roues de 22 pouces et des caméras à la place des rétroviseurs latéraux caractérisent le modèle présenté. Notez que dans ce dernier cas, ce n’est pas encore légal chez nous. Audi vise une autonomie autour de 600 kilomètres avec ce produit, mais on parle du cycle européen. Imaginons quelque chose comme 500 km chez nous.

Photo : Audi Concept Audi A6 Avant e-tron, trois quarts arrière

Et si vous vous dites que malheureusement, les lignes d’un concept se rendent rarement à l’assemblage, vous serez rassurés d’apprendre qu’Audi mentionne que le modèle dévoilé est à environ 95 % de son design de production.

Quant à une éventuelle commercialisation en Amérique du Nord, la compagnie ne ferme pas de porte, mais nous ne verrons pas le modèle pour le moment, selon ce qui filtre à travers les branches.

Photo : Audi Concept Audi A6 Avant e-tron, avant