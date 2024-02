Genesis GV70 électrique : meilleure valeur résiduelle, selon Canadian Black Book

S’il y a une chose qui est plus difficile à évaluer avec les nouveaux véhicules électriques qui arrivent sur le marché, c’est leur valeur résiduelle.

Certains produits que l’on croirait aptes à conserver une excellente valeur voient cette dernière chuter rapidement. C’est le cas des Toyota bZ4X et Lexus RZ450e, notamment, qui peine à retenir une bonne valeur après quelques mois passés sur le marché, comme nous le rappelait le site Insideevs il y a une dizaine de jours.

La vérité est que tout est nouveau avec l’univers électrique et qu’on a une nouvelle réalité sous la main. Certains modèles vont s’imposer, d’autres moins.

Genesis a voulu souligner que son VUS GV70 électrique a reçu le prix de la meilleure valeur résiduelle 2024 du Canadian Black Book (CBB) dans la catégorie des VUS électriques de plus de 60 000 $.

Le prix souligne le maintien de la valeur du GV70 électrique, tel que mesuré par le pourcentage prévu de son prix d’origine après quatre ans. Le Mercedes-Benz EQE et le Volvo C40 ont respectivement terminé en deuxième et en troisième place.

L'habitacle de Genesis GV70 Électrique 2024 Photo : Genesis

« Nous sommes incroyablement honorés que le Genesis GV70 électrique 2024 soit reconnu par le Canadian Black Book. Ce prix reflète notre engagement envers l’excellence et notre vision de l’avenir de l’électrification. Le GV70 électrique illustre notre engagement à fournir aux consommateurs des véhicules qui offrent un style élégant et une performance dynamique, ainsi qu’une expérience de propriété sans tracas », a déclaré Éric Marshall, le directeur de Genesis Motors Canada.

Les prix de la meilleure valeur résiduelle en sont à leur troisième année. Ils ont été élargis pour inclure de nouvelles catégories de véhicules, comme les VUS compacts, sous-compacts, intermédiaire et pleine grandeur, à la fois chez les marques génériques et celles dédiées au luxe.

« Il y a plus de véhicules électriques sur les routes, plus de gens qui les recherchent, les achètent et les louent, et plus d’options de la part des constructeurs. Ces véhicules sont de plus en plus répandus et, par conséquent, les consommateurs sont de plus en plus informés, ce qui contribue à faire augmenter les valeurs résiduelles », a déclaré Daniel Ross, le directeur principal de CBB pour les perspectives de l’industrie et la stratégie de valeur résiduelle.

Les prix de la meilleure valeur résiduelle prévoient la valeur des véhicules de l’année modèle 2024 jusqu’en 2028.