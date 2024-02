• Auto123 compare les Cadillac Lyriq 2024 et Genesis Electrified GV70 2023/2024.

Alors que nous entrons de plain-pied dans l’ère de la mobilité électrique, les constructeurs arrivent rapidement sur le marché avec leurs plus récentes solutions électrifiées.

Pour l’instant, l’univers des véhicules électriques reste l’apanage du marché du luxe. Les modèles plus abordables devraient apparaître en plus grand nombre dans les prochaines années. La réalité actuelle est qu’avec les modèles électriques « d’entrée de gamme », vous obtiendrez souvent plus de fonctionnalités qu’avec leur équivalent à essence.

Genesis Electrified GV70 et Cadillac Lyriq, avant Photo : D.Heyman

L’intérêt des Cadillac Lyriq et Genesis GV70 électrique réside en partie dans le fait qu’il s’agit de produits de luxe, mais de constructeurs plutôt novices dans le domaine électrique. La plateforme Ultium sur laquelle repose le Cadillac Lyriq est entièrement nouvelle, et Genesis n’avait jusqu’à présent que la berline électrifiée G80 à proposer, ainsi que le petit VUS GV60, un modèle de niche, avouons-le.

Le tout nouveau Cadillac Lyriq 2024 Photo : D.Heyman

Design du Cadillac Lyriq 2024 - 8,5/10

Le style du Lyriq a été plutôt bien reçu. Il reprend tous les éléments qui ont permis à Cadillac de se distinguer ces dernières années. On retrouve les phares verticaux, de grandes roues, des garnitures chromées et tout le reste. Mais Cadillac est allé encore plus loin avec le Lyriq, en lui donnant une posture ultra large, des feux qui grimpent sur le pilier C et une lunette arrière agressivement inclinée.

De plus, la calandre abandonne le chrome que nous attendons des Cadillac, et le remplace par un ensemble de barres transversales gravées qui s’illuminent pour vous accueillir. Les Cadillac et les grandes grilles ont toujours fait bon ménage. La division de luxe ne voulait pas perdre son identité avec un produit électrique.

L’effet général est celui de la douceur, de la puissance, de l’assurance et de la présence. C’est une entrée en matière solide pour Cadillac à l’ère Ultium.

Le Genesis Electrified GV70 2023/2024 Photo : D.Heyman

Design du Genesis Electrified GV70 2023/2024 - 8/10

Le GV70 est différent, car il est basé sur la version à essence. Il intègre un style de calandre qui ne fait pas l’unanimité. Qu’on l’aime ou qu’on le déteste, le motif en losange attire le regard. Et comme pour le Lyriq, le GV70 n’a pas besoin d’une calandre traditionnelle, mais le constructeur a tout de même conservé la signature.

Un point de comparaison concerne les ports de recharge. Celui du GV70 est caché derrière une porte en forme de diamant à l’avant, et sa position facilite l’accès à un chargeur. Le port du Lyriq est monté juste à l’arrière de l’aile côté conducteur, et il n’est pas aussi facile de s’aligner, contrairement au GV70.

Deuxième point de comparaison : les roues du Genesis sont un beau mélange de rétro et de nouveau. Les jantes de notre modèle d’essai ont un design à cinq branches qui produit un effet d’étoile filante. Les jantes du Lyriq ont un style agréable, mais elles sont plus traditionnelles.

L'intérieur du Cadillac Lyriq 2024 Photo : D.Heyman

Intérieur du Cadillac Lyriq 2024 - 8,5/10

Les concepteurs du Lyriq sont restés fidèles à la philosophie de la simplicité. Les indicateurs et l’écran multimédia font partie d’une seule unité qui s’étend sur les deux tiers de la largeur du tableau de bord (pour un total de 33 pouces, en résolution 9K). Dessous, on trouve une fine rangée de boutons pour les commandes de la climatisation, ainsi qu’une molette sur la console centrale pour naviguer dans les menus. Le reste est un exercice de sobriété.

Les jauges, qui ne sont pas aussi extraordinaires que celles des écrans imbriqués de l’Escalade, sont toujours aussi belles et riches en informations. Cadillac est allé plus loin en faisant de la partie gauche du tableau de bord un écran interactif qui vous permet d’appuyer sur des touches raccourcies pour la navigation, l’ordinateur de bord et ainsi de suite.

Comme il s’agit d’un produit Cadillac, l’intérieur est revêtu de cuirs de qualité supérieure et de métal réel, et il y a une multitude de surfaces moletées qui ajoutent à l’expérience. C’est un endroit aéré, très spacieux à l’avant comme à l’arrière. Cadillac a su créer un environnement ouvert et raffiné.

L'intérieur du Genesis Electrified GV70 2023/2024 Photo : D.Heyman

Intérieur du Genesis Electrified GV70 2023/2024- 8/10

Le VÉ de Genesis n’est pas en reste. On est un peu plus à l’étroit et le tableau de bord et la console centrale sont un peu plus chargés, mais c’est normal étant donné la conception du véhicule (à moteur à combustion). Vous n’obtiendrez jamais la même sensation d’espace qu’avec un véhicule électrique conçu comme tel, comme le Lyriq.

Cependant, Genesis a façonné le tableau de bord et la console centrale pour maximiser l’espace dédié aux occupants. La bande de contrôles du système de climatisation se rétrécit lorsqu’elle atteint le passager avant, et le groupe de jauges numériques change en fonction du mode de conduite. Le GV70 électrifié surpasse également le Lyriq en offrant un coffre avant certes peu profond, mais mieux que rien.

Le reste est un peu plus traditionnel que chez Cadillac. La façon dont le large écran se détache du tableau de bord, le groupe de jauges et même le design du volant sont plus près de ce que l’on voit ailleurs.

La molette donnant accès au système multimédia est dotée d’une surface tactile, sous laquelle se trouve une autre molette, cette fois pour la sélection des rapports (alors que le Lyriq a un levier de vitesse monté sur la colonne de direction), ainsi qu’un cadran métallique moleté avec un centre en verre. Le problème, c’est qu’ils sont de la même taille (et rapprochés), si bien qu’on manipule l’un alors qu’on veut manipuler l’autre.

J’ai apprécié la forme plus moulante du siège du conducteur, qui permet de se sentir plus en contrôle.

Cadillac Lyriq 2024 et Genesis Electrified GV70 2023/2024 en essai Photo : D.Heyman

Technologie et sécurité dans le Cadillac Lyriq 2024 - 8,5/10

La grosse affaire ici, c’est le système de conduite semi-autonome Super Cruise de Cadillac. Cette technologie de niveau II/III permet de passer de longues périodes sans poser les mains sur le volant ni les pieds sur les pédales. Le Lyriq peut vous conduire sur l’autoroute sans que vous ayez à contrôler quoi que ce soit, du moment que vous vous trouvez sur l’un des milliers de routes répertoriées dans la base de données du système.

Le système peut changer de voie à votre place ou même sortir de l’autoroute une fois que vous l’avez indiqué. Le système fonctionne très bien. J’ai eu du mal à le tromper sur des routes droites et même sur des routes sinueuses où d’autres systèmes (comme le Ford Blue Cruise) hurlaient pour que je remette les mains sur le volant.

Le Lyriq est également équipé d’un rétroviseur à affichage numérique et d’une chaîne audio AKG à 19 haut-parleurs en option (avec des haut-parleurs montés sur l’appuie-tête) et un système d’annulation active du bruit. Les applications Apple CarPlay et Android Auto sans fil sont également présentes, de même que la technologie intégrée de Google, ce qui signifie que votre système de navigation natif se fait via Google Maps et qu’il y a également l’assistance Google et un accès à Google Play.

Vous pouvez même vous connecter à votre propre compte Google et diverses fonctionnalités basées sur le nuage — les listes de lecture, par exemple — seront transférées dans le véhicule. Vous n’avez même pas besoin d’avoir votre téléphone sur vous pour que tout fonctionne.

Cadillac Lyriq 2024, écran multimédia Photo : D.Heyman

Écran de donnée dans le Genesis Electrified GV70 2023/2024 Photo : D.Heyman

Technologie et sécurité dans le Genesis Electrified GV70 2023/2024 - 7,5/10

Apple CarPlay et Android Auto sont aussi présents ici, mais la connexion est uniquement filaire (bien qu’il y ait un pavé de recharge sans fil). On ne trouve pas non plus de rétroviseur à affichage numérique ou des haut-parleurs dans les appuis-têtes. La chaîne audio Lexicon à 15 haut-parleurs, le seul choix possible, est cependant très performante.

L’écran tactile central mesure 14,5 pouces, et j’ai trouvé que sa position rendait difficile l’atteinte de son extrémité la plus éloignée. Il y a cette molette à la console pour vous dépanner, cependant.

Bien que le modèle propose un régulateur de vitesse adaptatif, l’aide au centrage dans la voie, etc., on n’est pas au niveau du système Super Cruise de Cadillac. Vous disposez en revanche d’outils supplémentaires pour vous aider lorsque vous êtes aux commandes, notamment l’indicateur d’angle mort.

Cadillac Lyriq 2024, trois quart avant Photo : D.Heyman

Conduite du Cadillac Lyriq 2024 - 7,5/10

Le Lyriq est offert en version à propulsion ou à rouage intégral. La première offre jusqu’à 505 km d’autonomie, la seconde 494 km, sauf qu’elle développe 500 chevaux contre 340 pour la version à deux roues motrices. Dans les deux cas, il est possible d’améliorer l’autonomie grâce à un système de conduite à une pédale. Ce dernier peut être désactivé ou réglé sur l’un des deux niveaux de régénération.

Nous avons testé une version à propulsion et nous avons pu ressentir chacun des 340 chevaux. La puissance se déclenche sans hésitation et, comme l’habitacle est très silencieux, on peut rapidement atteindre les limites de vitesse sans s’en apercevoir. Il y a de la puissance pour les dépassements, pour entrer sur l’autoroute et, bien que l’on ressent un manque de souffle à mesure que la vitesse augmente, il y a toujours la version à 500 chevaux si cela vous pose un problème.

La largeur de ce VUS (près de 2000 mm) lui permet de rester bien planté dans les virages, avec un roulis minimal et une bonne adhérence. La largeur de la voie est importante, tout comme l’emplacement de la grosse batterie de 102 kWh, qui assure un centre de gravité bas.

Cette largeur signifie également que ce véhicule peut être difficile à manœuvrer dans les zones urbaines étroites, dans la circulation et dans les stationnements.

Genesis Electrified GV70 2023/2024, roue Photo : D.Heyman

Conduite du Genesis GV70 électrifié 2023/2024 - 8,5/10

Le GV70 est à peine plus petit, mais cela suffit pour qu’il soit moins stressant à manœuvrer dans le trafic. La visibilité extérieure est meilleure et la direction est plus réactive. On sent qu’il s’agit d’un véhicule conçu pour affronter les routes encombrées de Séoul, par opposition aux grands boulevards de Scottsdale, en Arizona. Il est également doté d’un système de conduite à une pédale et de quatre niveaux de régénération des freins (en plus d’une cinquième, où aucune régénération n’a lieu), accessibles en actionnant les palettes montées sur le volant.

Tous ces éloges sur les performances urbaines du GV70 ne signifient pas qu’il est mou sur la route. C’est tout le contraire.

Le VUS n’est offert qu’en configuration à traction intégrale à deux moteurs, avec une batterie plus petite de 77,4 kWh. Cela permet une autonomie d’un peu plus de 380 km, ce qui est un peu faible, il est vrai. Mais il délivre également 429 chevaux et 516 lb-pi de couple, des chiffres généreux qui vous permettront de parcourir la route avec un sourire au visage. Il y a même un bouton « Boost » qui permet d’augmenter la puissance de 54 chevaux pour une durée limitée. C’est une VUS sacrément rapide.

La direction directe, bien adaptée à la ville, est également bien dosée sur les routes plus sinueuses. Dans ces situations, le GV70 est tout simplement plus performant que le Lyriq. De la position assise à la réactivité du châssis et du groupe motopropulseur, le Genesis électrique est plus dynamique que son rival. On parle d’une dynamique digne d’un produit BMW ; ce n’est pas un mince éloge.

Genesis Electrified GV70 2023/2024 et Cadillac Lyriq 2024, arrière Photo : D.Heyman

Le mot de la fin

Le Lyriq offre deux groupes motopropulseurs et plus de technologie que le GV70, ce qui lui permettra de séduire de nombreux acheteurs potentiels. Mais j’encourage ces derniers à essayer le GV70 électrique avant de prendre une décision. Si vous souhaitez une conduite plus engagée, le Genesis est le choix le plus convaincant.

Mais si l’autonomie, la technologie et l’espace intérieur sont vos objectifs, et si le prix est une considération, sachez que vous pouvez monter à bord d’un Lyriq à propulsion pour moins de 70 000 $ et d’un Lyriq à rouage intégral pour un peu plus. Il s’agit d’une offre exceptionnelle si l’on considère que le prix du GV70 électrique démarre à 83 000 $. Sur ce point, le Lyriq l’emporte.

Nos verdicts

Lequel est le plus beau ? Cadillac Lyriq

Lequel propose l’habitacle le plus confortable ? Cadillac Lyriq

Lequel est le plus dynamique ? Genesis GV70 électrique

Lequel propose le meilleur système multimédia ? Cadillac Lyriq

Lequel propose l’habitacle le plus luxueux ? Cadillac Lyriq

Logo sur le Cadillac Lyriq 2024 Photo : D.Heyman