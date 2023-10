Tokyo 2023 : le concept Nissan Hyper Force est dévoilé

Pour compléter la série de concepts dévoilés ces dernières semaines, Nissan a présenté le concept de performance Hyper Force au salon de Tokyo 2023 (officiellement le Japan Mobility Show). Il s'agit indéniablement du plus spectaculaire des cinq concepts de Nissan, avec son style agressif dominé par des portes papillon et un aileron arrière surdimensionné, ainsi que des blocs lumineux blancs et rouges sur la face avant.

Le concept Nissan Hyper Force, de profil Photo : Nissan

Le concept Nissan Hyper Force, portes ouvertes Photo : Nissan

Bien que Nissan ne l'ait pas dit, il est probable que l'Hyper Force soit conçu comme la prochaine voiture de sport phare de la marque, une descendante de la GT-R R35. L'Hyper Force dispose d’ailleurs de deux modes de conduite : R (pour Racing) et GT (pour Grand Touring).

Les ailes avant du concept sont équipées d'aérateurs électriques, la voiture est montée sur des jantes en carbone forgé et les portes papillon imposantes sont d'une taille et d'une épique. Si une version de production est prévue, on peut certainement s’attendre à ce que certains des éléments les plus excentriques soient mis de côté en cours de route.

Le concept Nissan Hyper Force, intérieur Photo : Nissan

L'intérieur est futuriste à souhait, avec des éléments d'éclairage à LED partout et des sièges anguleux avec des supports latéraux substantiels. Nissan a également doté ce modèle manifestement orienté vers la piste d'un volant de course.

Nissan affirme que l'Hyper Force est équipé de batteries à semi-conducteurs (une hypothèse à ce stade, mais peu importe) d'une puissance de 1 000 kW, qui se traduit par une puissance stupéfiante de 1341 chevaux. Le VÉ est également équipé du système e-4ORCE de Nissan, c'est-à-dire d'une transmission intégrale avec des moteurs contrôlant chaque paire de roues.

Nissan ne dit pas quand ni même si l'un des cinq concepts présentés cet automne atteindra la production. Il s'agit tout au moins d'études de conception destinées à montrer la direction prise par le constructeur dans la conception de ses futurs véhicules électriques, ainsi que certaines des technologies qu'il prévoit d'y implanter.

Le concept Nissan Hyper Force, avant Photo : Nissan