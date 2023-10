Nissan dévoile le concept Hyper Tourer

Nissan a dévoilé le troisième des quatre concepts qu’elle compte présenter au Salon de Tokyo à la fin du mois. Après les Hyper Urban et Hyper Adventure, voici le Hyper Tourer.

Si les deux autres nous montraient les lignes de VUS du futur, c’est cette fois la fourgonnette de demain que représente l’étude. Et à l’image de ce que Nissan nous présentait jadis avec sa Quest, le modèle propose un style très controversé et très japonais.

Le nouveau concept de Nissan, Hyper Tourer Photo : Nissan

Si la partie avant est très inclinée, la section arrière, carrée et rectangulaire, semble offrir beaucoup d’espace, ce qui est en ligne avec la vocation de cette création.

Nissan explique que ce véhicule, qui est à l’instar des autres 100 % électrique, s’adresse aux gens qui aiment les belles choses et apprécient le temps passer avec la famille, les amis ou les collègues de travail, que ce soit pour un voyage en famille ou un déplacement d’affaires.

Design du nouveau concept Hyper Tourer de Nissan Photo : Nissan

Bien sûr, puisqu’il s’agit d’un concept, on a droit à des technologies avancées comme la conduite autonomie et la fonctionnalité V2X, c’est-à-dire celle qui permet au véhicule de fournir de l’électricité au réseau, à la maison, etc.

Le design du véhicule, qui comprend des flancs qui s’étendent en diagonale de l’aile à avant à l’aile arrière, vient améliorer l’aérodynamisme, ce qui est toujours une priorité avec des modèles électriques. Fait intéressant, la ceinture de caisse blanche sert à la fois de projecteur et de signature lumineuse, indique Nissan.

L'intérieur du concept Nissan Hyper Tourer Photo : Nissan

À l’intérieur, on a droit à quelques excentricités. Par exemple, comme l’explique Nissan, la console et l’éclairage au plafond présentent des motifs japonais traditionnels (Kumiko et Koushi) qui donnent une sensation de luxe, tandis que le panneau à DEL au sol affiche des images du lit d’une rivière et du ciel, contribuant ainsi à créer un espace de détente où le numérique et la nature fusionnent.

Sièges du concept Nissan Hyper Tourer Photo : Nissan

Et parce que le véhicule est à conduite autonome, les sièges peuvent pivoter à 360 degrés pour permettre une interaction avec les occupants situés à l’arrière. Ces derniers peuvent même utiliser un écran portable pour gérer la navigation et la chaîne audio. Un système d’intelligence artificielle peut aussi surveiller les signes biométriques des occupants, notamment les ondes cérébrales, la fréquence cardiaque, la respiration et la transpiration. Le système va en conséquence sélectionner la musique appropriée et ajuster l’éclairage en fonction de la situation.

Évidemment, on parle d’un modèle très loin de la production, mais on peut deviner que certaines de ses innovations finiront par se frayer un chemin avec certains modèles de production.

Nissan Hyper Tourer concept, arrière Photo : Nissan