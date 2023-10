Nissan dévoile le concept Hyper Urban

C’est à la fin du présent mois que le Salon de Tokyo 2023 va ouvrir ses portes. En prévision de ce dernier, Nissan prévoit dévoiler une série de concepts électriques. Cette semaine, on a droit à un premier avec le Hyper Urban.

Ce dernier se distingue avec un extérieur très flyé et un habitacle de style salon. Des arches de roues avant et arrière atypiques, un faciès qui présente une gueule, surplombée d’une bande lumineuse et du logo illuminé de Nissan, des roues surdimensionnées, ainsi qu’un toit en verre plongeant vers l’arrière qui présente aussi un design très futuriste. Les rétroviseurs extérieurs sont en fait des caméras et les poignées de portes sont… inexistantes, du moins à première vue.

Le concept Nissan Hyper Urban Photo : Nissan

Parfois, un concept présente des éléments de design que l’on retrouve rapidement chez des modèles de production. Ici, on est plus dans l’étude de style et l’exercice créatif. Néanmoins, le modèle va assurément servir d’inspiration quelque part.

Le nouveau concept de Nissan, le Hyper Urban Photo : Nissan

Pour accéder à l’intérieur, on doit faire pivoter les portières vers le haut. Ce qu’on y trouve est directement sorti du futur avec un tableau de bord à affichage numérique qui intègre un volant qui semble disposé au centre, comme s’il pouvait être déplacé d’un côté ou de l’autre. À l’arrière, on est loin de la banquette traditionnelle avec des fauteuils sur lesquels il est possible de s’allonger une fois les sièges avant rabattus.

Habiacle du concept Nissan Hyper Urban Photo : Nissan

Fait amusant, Nissan mentionne que l’Hyper Urban pourrait être tout à fait à sa place à l’intérieur de votre loft ou du salon de votre maison, à condition d’y donner un accès.

Évidemment, avec ce genre d’étude, aucune information technique n’a été partagée, outre le fait que le modèle soit présenté comme une solution électrique. On explique toutefois que le véhicule serait capable d’alimenter certains appareils de la maison et aussi renvoyer de l’électricité vers le réseau. Des mises à jour via la voie des airs sont aussi entendues avec ce genre de produit futuriste.

Puisque Nissan va nous présenter d’autres modèles d’ici au Salon de Tokyo, il sera intéressant de jeter un regard à la famille de concept, une fois la parade terminée. Ça va assurément nous donner une idée des orientations de l’entreprise pour la prochaine étape électrifiée de son virage.

Design du nouveau Nissan Hyper Urban Photo : Nissan