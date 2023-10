Nissan dévoile le concept Hyper Punk

Nissan a dévoilé le concept Hyper Punk, dernier de quatre études de design qui feront leur grande apparition lors du Japan Mobility Show (Salon de l’auto de Tokyo) le 25 octobre. La Nissan Hyper Punk rejoint donc les Nissan Hyper Urban, Hyper Adventure et Nissan Hyper Tourer.

Si le Salon de Tokyo s’avère une plateforme « traditionnelle » pour vanter ses produits, notons que Nissan s'aventure également dans de nouveaux territoires en rendant ces véhicules conceptuels accessibles dans le monde virtuel. À partir du 25 octobre, les joueurs de Fortnite pourront explorer ces créations Nissan dans le cadre de la campagne « Electrify the World ».

Le concept Nissan Hyper Punk, de haut Photo : Nissan

Le Nissan Hyper Punk attire l’attention tant par sa forme que par sa fonction. Le véhicule brise les conventions avec son système V2X, permettant aux utilisateurs non seulement de recharger leurs appareils, mais aussi de partager de l'énergie avec des événements collaboratifs et des communautés locales. La technologie favorise l'interconnexion, comblant l'écart entre les mondes virtuel et physique.

Selon Nissan, le nouveau concept Hyper Punk a été conçu pour les créateurs de contenu, les influenceurs, les artistes et tous ceux qui embrassent le style et l'innovation. Conforme à un véhicule destiné à ces types d'acheteurs, la Hyper Punk arbore une forme dramatique dominée par des surfaces polygonales et une couleur changeante en argent.

Dévoilement du nouveau concept Nissan Hyper Punk Photo : Nissan

Design du Nissan Hyper Punk

Le design extérieur du véhicule défie les normes avec ses surfaces audacieuses, polyédriques et polygonales. La peinture est particulièrement accrocheuse, avec des tons argentés changeants en fonction de l'angle de vue et des conditions d'éclairage.

Cette carrosserie dynamique ne se limite pas à l'esthétique, elle contribue également à l'efficacité aérodynamique du véhicule. Avec ses porte-à-faux compacts et ses grandes roues de 23 pouces, la Hyper Punk est conçue pour la polyvalence, promettant des performances stables aussi bien en ville que lors d'aventures tout-terrain. Ses phares distinctifs, ses feux arrière et sa signature arrière sont habilement intégrés à la carrosserie, renforçant son caractère unique.

Le tout nouveau concept de Nissan, le Hyper Punk Photo : Nissan

Le Hyper Punk arbore une face expressive grâce à des feux de jour à LED complexes, composés de dizaines de petits triangles dans les coins du pare-chocs. Elle dispose également de feux LED qui parcourent verticalement les passages de roue avant et d'un capot en noir.

Un ensemble de roues de 23 pouces est également présent et comporte des éléments triangulaires illuminés, renforçant le look audacieux.

Sièges du concept Nissan Hyper Punk Photo : Nissan

Aperçu de l'intérieur du concept Nissan Hyper Punk Photo : Nissan

L’intérieur du Nissan Hyper Punk

Ce véhicule, conçu comme un studio créatif mobile, offre une connectivité Internet et est compatible avec divers dispositifs créatifs. L'IA et les capteurs biométriques dans les appuie-tête permettent à la voiture de détecter l'humeur du conducteur, ajustant ainsi la musique et l'éclairage ambiant pour stimuler la créativité et l'énergie.

L'intérieur présente également des éléments inspirés de l'origami et peut utiliser des caméras pour convertir le paysage extérieur en visuels de style manga.

Design extérieur du concept Nissan Hyper Punk Photo : Nissan