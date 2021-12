L’image d’un concept Ralliart fait jaser chez Mitsubishi

Jusqu’en 2010, le nom Ralliart faisait partie du paysage chez Mitsubishi. Il faisait référence à l’équipe de rallye de l’entreprise, ainsi qu’à sa division de performance. Malheureusement, depuis 10 ans, c’est le calme plat, ce qui a laissé les amateurs de la marque en deuil.

En mai dernier, un espoir a surgi, car la compagnie a annoncé une éventuelle renaissance de l’appellation. Les rumeurs sont alors parties dans toutes les directions. Et voilà qu’en cette fin d’année 2021, l’entreprise nous partage une image qui ne fait que relancer le débat.

Le cliché partagé est identifié par Mitsubishi comme le Concept Ralliart. Ce dernier va faire ses débuts au Salon de l’auto de Tokyo aux côtés d’une étude électrique de voiture Kei qui serait très près de la production. Le concept Ralliart est censé « exprimer la vision de la compagnie pour le nouveau Ralliart ». De quoi s’agit-il ? C’est là que rien n’est clair.

En fait, ça pourrait signifier le retour d’une voiture sport au sein de la marque, mais aussi un ensemble esthétique et aérodynamique qu’on pourrait accoler à un modèle comme l’Eclipse Cross, par exemple. Vous comprendrez qu’entre les deux, il existe un monde de différence.

La photo montre un diffuseur intégré au pare-chocs arrière d’un modèle qu’il est impossible d’identifier. La gamme actuelle de produits de Mitsubishi laisse cependant très peu de place à une sérieuse variante de performance. Voilà pourquoi certains pensent qu’il pourrait s’agir d’un nouveau produit. Chez nous, on n’a droit qu’à des VUS, à part la Mirage. La gamme japonaise est plus variée, mais elle ne comprend toujours pas un modèle prêt pour recevoir une variante axée sur la performance. Voilà qui alimente une fois de plus la machine à rumeurs concernant l’arrivée d’une nouvelle voiture.

Vos suppositions valent les nôtres. Chose certaine, on a hâte de savoir de quoi il s’agit. Le Salon de l’auto de Tokyo doit se tenir à la mi-janvier, si rien ne change d’ici là sur le front de la pandémie.