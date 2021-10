L'Outlander PHEV 2023 modernisé de Mitsubishi sera présenté officiellement le 28 octobre. Cet hybride branchable arrive donc quelques mois après le lancement de la version non hybride millésimée 2022 de cette nouvelle génération d’Outlander, nouveauté qui a fait ses débuts plus tôt cette année.

Dans l’ensemble, nous savons déjà à quoi ressemblera cette version PHEV, à part le fait qu’elle aura un socle de branchement pour la recharge et des écussons spécifiques. Nous avons tout de même voulu partager avec vous les premières images montrant intégralement cette version branchable, que Mitsubishi a diffusée tôt ce matin au moment d’annoncer la date de présentation officielle.

Photo : Mitsubishi Mitsubishi Outlander PHEV 2023, trois quarts arrière

Notez que ces images sont celles du modèle qui sera produit pour le marché japonais. L'Outlander PHEV 2022 y sera vendu d’ici la fin de l'année, alors que la version nord-américaine, un modèle 2023, le sera au cours de la seconde moitié de l’année prochaine.

L'Outlander PHEV demeure le VUS hybride branchable le plus vendu au Canada, d’après les chiffres de ventes de 2020 fournis par Mitsubishi. Cependant, la version 2023, qui a été largement remaniée et qui utilise un système hybride branchable de nouvelle génération, arrivera dans un paysage bien différent où il devra affronter une plus grande concurrence. Mitsubishi vante l'augmentation de la puissance et de la capacité de la batterie de son groupe motopropulseur, mais le temps nous dira si cela suffira à maintenir ce nouveau modèle en tête du peloton de sa catégorie.

Photo : Mitsubishi Mitsubishi Outlander PHEV 2023, intérieur

Photo : Mitsubishi Mitsubishi Outlander PHEV 2023, indicateur de niveau de charge

Photo : Mitsubishi Mitsubishi Outlander PHEV 2023, en rouge

Photo : Mitsubishi Mitsubishi Outlander PHEV 2023, en chargement

Photo : Mitsubishi Mitsubishi Outlander PHEV 2023, écusson