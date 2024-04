Alors que le Jour de la Terre se pointe à l’horizon, c’est une semaine électrique chez Auto123 alors que nos actualités font le tour de ce qui se fait et de ce qui se trame dans cet univers.

Le Salon de l’auto de Beijing approche à grands pas (25 avril au 4 mai), et l’on apprenait hier que Honda allait y présenter sa nouvelle série de véhicules électriques, simplement nommée « Ye ».

Les nouveaux modèles vont rejoindre la gamme de la série e:N du constructeur qui est déjà commercialisée là-bas. Les produits qui décoreront le kiosque de Honda au salon devraient faire leurs débuts avant la fin de la présente année.

Le Honda Ye P7 |

Le Honda Ye S7 | Photo : Honda

Les deux premiers qui sont attendus sont les Ye P7 et Ye S7. Ils vont profiter d’une nouvelle plateforme développée par l’entreprise. Leur configuration sera à la fois à propulsion (un moteur) et à rouage intégral (deux moteurs). La compagnie promet un comportement sportif avec les versions à propulsion. Avec les modèles à quatre roues motrices, on garantit une puissance élevée et une conduite très réactive.

Honda compte aussi lancer une version de production du concept Ye GT, qui présente le profil d’un coupé sport.

En matière de style, il faut l’avouer, les véhicules sont élégants, mais on ne peut s’empêcher de noter une ressemblance avec la signature adoptée par Kia, surtout avec les modèles S7 (caramel) et GT (rouge).

Le concept Honda Ye GT | Photo : Honda

Honda n’a pas fourni la fiche technique du modèle GT, mais elle a déclaré avoir conçu le véhicule « pour offrir une expérience de conduite ultime ».

La compagnie a confirmé les P7 et S7 pour cette année, alors que le modèle GT serait promis d’ici la fin de 2025.

Honda est très agressive sur le marché chinois avec ses véhicules électriques, là où la demande et la concurrence sont très fortes. D’ici 2027, la firme japonaise souhaite lancer dix nouveaux véhicules électriques là-bas, dont six vont appartenir à cette série Ye. Celle-ci est centrale dans la stratégie du constructeur qui vise à ce que sa gamme chinoise de véhicules soit entièrement électrique d’ici à 2035.

Pendant ce temps, le VUS Prologue, le premier produit électrique de la marque pour l’Amérique du Nord, s’apprête à faire ses débuts.

On peut se tromper, mais il nous semble que ces modèles pourraient connaître du succès chez nous.