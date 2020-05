La crise du coronavirus, qui a forcé l’arrêt de la production automobile à différents moments à travers le monde, a mis du sable dans l’engrenage d’une machine extrêmement bien rodée ; celle de l’offre et de la demande.

Si les activités ont repris un peu partout en Amérique du Nord, certains concessionnaires n’en sont pas au bout de leur peine pour autant. L’exemple de certains dépositaires américains situés en Iowa démontre à quel point l’équilibre est fragile. Est-ce que cette situation aura cours au Canada ? Il faudra voir, mais regardons d’un peu plus près ce qui se passe chez nos voisins pour mesurer la situation.

Le premier cas qui nous intéresse est celui de Jerry Bill, le directeur d’une bannière Ram. L’homme est inquiet des effets qu’aura le coronavirus, mais contrairement à ce que l’on pourrait penser, il ne craint pas de manquer d’acheteurs, mais plutôt de véhicules.

« Notre plus gros problème, ce sera l’inventaire. » La concession pour laquelle il travaille, Stew Hansen Chrysler Dodge Jeep Ram, vend environ 2700 nouveaux véhicules par année à Urbandale, une banlieue de la capitale de l’Iowa, Des Moines.

Photo : Stew Hansen Chrysler Dodge Jeep Ram Camionnettes en inventaire, Stew Hansen Chrysler Dodge Jeep Ram

Après une baisse des ventes en avril, alors que les consommateurs restaient à la maison, il s’attend à ce que les ventes de camionnettes en mai soient identiques à celles de l’année dernière. Et si la demande reste forte, il sera à court de modèles populaires en juin. FCA (Fiat Chrysler Automobiles) a redémarré lentement ses chaînes de production de camionnettes Ram lundi, et ce, après un arrêt de deux mois.

Le défi, c’est évident, sera de remplir, et rapidement, les cours des concessionnaires qui continuent à écouler des camionnettes à un rythme important.

Des situations différentes

L’économie américaine s’est contractée de façon spectaculaire au premier trimestre de l’année en raison du coronavirus, et des mesures de confinement visant à ralentir sa propagation. Pire, les économistes prédisent un deuxième trimestre bien plus difficile.

Cependant, la situation n’a pas été la même partout. C’est le cas aux États-Unis, mais aussi chez nous, au Canada.

Photo : Ram Ram 1500 EcoDiesel 2020

En effet, si des états comme New York, le Michigan ou l’Ohio ont littéralement fermé leurs portes à un certain moment, des concessionnaires comme celui de Stew Hansen ont fourni à FCA et à ses rivaux de Detroit, General Motors et Ford, un rare rayon de soleil : de fortes ventes de camionnettes au cœur de la pandémie.

Le mois dernier, les ventes globales de voitures et de camions légers aux États-Unis ont atteint leur plus bas niveau depuis 50 ans. Cependant, les ventes de camionnettes américaines, en particulier dans les états du sud et de l’ouest, moins touchés par la pandémie, ont nettement été supérieures selon les dirigeants et les analystes de l’industrie.

La pression est maintenant forte pour stimuler la production de modèles afin d’en envoyer aux concessionnaires dans les régions du pays où la demande est forte, mais l’offre en baisse.

Et c’est particulièrement vrai pour General Motors. En certains endroits, on est littéralement à court de certains modèles, car on a en plus perdu 40 jours de production à cause d’une grève l’automne dernier.

Photo : General Motors Usine General Motors

La conséquence, opine Michelle Krebs, analyste chez Cox Automotive, c’est que si un consommateur ne trouve pas ce qu’il veut à une adresse, il risque d’aller vers une autre marque.

Des craintes reliées à la relance

En mars et en avril, les constructeurs automobiles de Detroit ont accordé d’importantes remises — telles que des prêts sans intérêt pendant sept ans — afin que les véhicules puissent continuer à circuler dans les concessions.

« Beaucoup de gens qui ont des camions vieux de deux ans peuvent en acheter un nouveau pour le même montant (mensuel) ou moins », a déclaré Noah Wolter, directeur général de Charles Gabus Ford à Des Moines. « C’est l’échange le plus facile qui soit, a déclaré celui qui voit sa concession vendre quelque 1500 véhicules annuellement.

La demande pour les camionnettes pleine grandeur est “incroyablement forte”, a pour sa part ajouté Mark LaNeve, le directeur des ventes et du marketing de Ford aux États-Unis. Ce segment représentait 21 % de toutes les ventes de véhicules aux États-Unis en avril, comparativement à une proportion mensuelle moyenne de 13 % à 14 %.

Chez Stew Hansen, Jerry Bill a déclaré que grâce aux remises, les clients ont pu obtenir un camion Ram normalement vendu 55 000 $ (américains) pour 44 000 $. Cela a encouragé certains à abandonner les VUS et les voitures au profit de nouveaux modèles de camions équipés davantage comme des véhicules de luxe que de vieux camions de travail.

Mike Koval, directeur par intérim de la marque Ram chez FCA, a pour sa part expliqué que les stocks de certaines versions de ses camions Ram “étaient un peu à court”, mais que le constructeur automobile travaillait fort pour augmenter les livraisons dans les États où les concessionnaires sont demeurés ouverts pendant l’épidémie.

Carl Moyer, propriétaire de Karl Chevrolet à Ankeny, en Iowa — le deuxième plus grand concessionnaire Chevrolet en Amérique avec des ventes de 4000 nouveaux véhicules par année — a déclaré qu’il a commencé la crise avec un stock important. Ce coussin a disparu.

Lorsqu’on lui a demandé à quel moment il commencerait à s’inquiéter s’il n’obtenait pas de nouvelles camionnettes de GM pour réapprovisionner son stock, il a simplement répondu : “Aujourd’hui”.

La chose sera aussi à surveiller de ce côté-ci de la frontière au cours des prochaines semaines.