Partenariat entre Connor Bedard et Hyundai Canada

• Connor Bedard, la vedette montante du hockey professionnel, s’associe avec Hyundai Canada.

Hier soir avait lieu la première ronde du repêchage amateur de la Ligue nationale de Hockey (LNH), en direct de Nashville, aux États-Unis. Sans surprise, Connor Badard a été le joueur réclamé au premier rang par les Blackhawks de Chicago.

Qualifié de phénomène générationnel et de joueur de concession, le jeune homme est promis à un brillant avenir. Mieux, tout ce qui se dit à son sujet concernant ses qualités humaines est exemplaire. Dans ce contexte, voilà un excellent ambassadeur pour le sport et pour toute entreprise désireuse de s’associer avec lui.

On sait que Hyundai Canada est le commanditaire officiel de la LNH au pays. Maintenant, Connor Bedard va représenter Hyundai Canada par le biais d’apparitions publiques, de publications sur les réseaux sociaux, de publicités et plus encore.

L’engagement de Hyundai envers les initiatives liées au hockey a commencé il y a plus de dix ans avec Hyundai Hockey Helpers. En 2022, Hyundai Canada devenait le partenaire officiel de l’Association des joueurs de la Ligne nationale de hockey (AJLNH) et de la LNH au Canada grâce à un accord de plusieurs années. Il s’agit du plus grand partenariat de l’entreprise depuis sa création il y a 40 ans.

Au sujet du partenariat avec Connor Bedard, Christine Smith, directrice du marketing chez Hyundai Canada, avait ceci à déclarer :

« Nous avons poussé notre implication dans le hockey à un niveau supérieur avec le partenariat de la LNH et de l’AJLNH l’an dernier. S’entendre avec l’une des jeunes étoiles les plus prometteuses du hockey est à la fois un honneur et une nouvelle étape qui nous apparaissait tout à fait naturelle. Au nom de Hyundai Auto Canada, de nos clients et de nos concessionnaires, nous accueillons chaleureusement Connor dans la famille Hyundai, qui est déjà une source d’inspiration pour tant de personnes et qui inspirera la prochaine génération d’amateurs de hockey. »

Quant au principal intéressé, il avait ceci à ajouter :