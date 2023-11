Au plus récent Salon de l’auto de Los Angeles, il y a eu une réaction positive du public présent lors du dévoilement du nouveau Santa Fe lorsque les dirigeants de la compagnie ont annoncé que les consommateurs allaient désormais pouvoir acheter leur prochain véhicule Hyundai sur la célèbre plateforme Amazon.

Voilà une nouvelle qui nous a intéressés. Cependant, après quelques discussions auprès de personnes concernées, on a vite réalisé que le programme ne serait pas offert au Canada, du moins pour l’instant.

Le site Automotive News vient d’en rajouter à ce sujet, lui qui a pu s’entretenir avec la directrice des relations publiques avec les médias pour le Canada, Jennifer McCarthy. Elle a mentionné ceci au site Automotive News, par voie de courriel : « Nous suivrons de près l’évolution de ce projet pilote, mais nous ne pouvons pas confirmer s’il sera un jour offert au Canada. »

Le programme américain va se mettre en branle en janvier et va impliquer au départ 18 concessionnaires. Un déploiement plus large suivrait au cours de la seconde moitié de l’année. L’initiative s’inscrit dans le cadre d’une collaboration entre Hyundai et Amazon. Les deux entreprises visent à proposer des expériences innovantes aux consommateurs.

Le chef de la direction de Hyundai, Jaehoon Chang, a déclaré que ce partenariat « ouvre des horizons incroyables » pour le constructeur alors qu’il élargit sa gamme, développe son réseau de vente et effectue sa transition vers l’électrification.

Le Hyundai Santa Fe 2024, lors de sa présentation Photo : D.Boshouwers

Questionné sur la chose au Salon de Los Angeles, Frédéric Mercier, Directeur de produit et relations publiques du Québec pour Hyundai Canada, nous expliquait que son employeur avait un programme similaire au pays. « Les consommateurs ont une option similaire avec le programme “Clic to Buy”. Ce dernier permet aux gens d’effectuer le processus de sélection et d’achat d’un modèle en ligne. Ils doivent éventuellement passer en concession pour récupérer le modèle. »

On le devine, les consommateurs américains devront faire de même. On voit mal un fourgon Amazon Prime commencer à livrer des véhicules. On mentionne toutefois qu’une forme de livraison sera possible.

Jennifer McCarthy a également confié ceci au site Automotive News : « Nous travaillons actuellement sur un certain nombre d’améliorations importantes afin d’intégrer plus profondément cette plateforme avec d’autres systèmes de concessionnaires et notre objectif est de créer une expérience omnicanal vraiment transparente, de l’Internet à la salle d’exposition du concessionnaire. »

Hyundai sera le premier constructeur automobile à utiliser l’outil de vente au détail numérique d’Amazon pour effectuer une transaction de A à Z.

Le constructeur a confirmé que ses concessionnaires vont continuer à jouer un rôle dans les ventes en ligne. La section Amazon de Hyundai présentera l’inventaire des concessionnaires et les mettra facilement en contact avec les acheteurs sur le marché. Les consommateurs pourront également rechercher des véhicules et des VUS en stock dans leur région en fonction de leurs préférences, y compris le modèle, la couleur, le niveau de finition et les équipements.

En ce qui vous concerne, seriez-vous prêts à faire l’achat d’un véhicule, sans le voir ni même l’essayer ?