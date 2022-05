Hyundai et Genesis, nouveaux partenaires de la LNH

Hyundai Canada, Genesis Canada, l’Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey (AJLNH) et la Ligue nationale de hockey (LNH) ont annoncé aujourd’hui un partenariat s’étalant sur plusieurs saisons faisant du constructeur Hyundai le partenaire automobile officiel de la LNH et de l’AJLNH au Canada. Cela inclut bien sûr la marque de luxe Genesis.

La nouvelle association sera lancée l’automne prochain à l’occasion du début de la saison 2022-2023. Depuis la campagne 2007-2008 aux États-Unis, c’est Honda qui agissait à titre de partenaire officielle. La division canadienne s’était jointe à l’entente pour la saison 2014-2015.

Pour Hyundai Canada, il s’agit d’une nouvelle étape dans son engagement envers le hockey. Depuis 2010, la firme coréenne soutient des programmes communautaires qui améliorent l’accès au jeu pour les jeunes de communautés sous-représentées, marginalisées.

En collaboration avec la LNH et l’AJLNH, Hyundai continuera de renforcer son lien avec le hockey au Canada par le biais des événements de la LNH. On parle d’une présence remarquée à des événements comme la Classique Héritage, ainsi que les séries éliminatoires de la Coupe Stanley. L’entente inclut aussi de l’exposition médiatique et des droits d’utilisation du nom et du logo de la LNH, ainsi que des joueurs actuels et anciens de la LNH par le biais de l’Association des joueurs et de l’Association des anciens de la LNH. Le partenariat permettra également d’enrichir les initiatives partagées en matière de responsabilité sociale des entreprises par le biais de l’engagement communautaire et de projets communs.

« Hyundai est depuis longtemps le champion de l’implication auprès des communautés de hockey à travers le Canada. Au nom de Hyundai Auto Canada et de nos 252 concessionnaires à travers le pays, nous sommes incroyablement enthousiastes à l’idée de poursuivre sur cette lancée, et au plus haut niveau, en tant que partenaire automobile officiel de la LNH et de l’AJLNH à partir de la saison prochaine au Canada. Chez Hyundai, nous cherchons toujours à établir des liens avec nos clients de façon significative, et ce partenariat avec la première ligue sportive du Canada nous offre une occasion exceptionnelle de nous engager non seulement auprès de notre clientèle, mais aussi auprès des Canadiens d’un océan à l’autre qui partagent l’amour de Hyundai pour le hockey », a déclaré Don Romano, président et chef de la direction de Hyundai Canada.

Consultez les véhicules à vendre disponibles près de chez vous

Photo : D.Boshouwers Genesis G70

De son côté, la division de luxe de Hyundai avait ceci à ajouter :

« Genesis est ravi d’être la toute première marque de luxe à devenir partenaire officiel de la LNH et de l’AJLNH. Chez Genesis, nous croyons que pour aller de l’avant, il faut avoir une connexion sincère avec son public et rien n’unit les Canadiens comme le hockey. Nous sommes impatients de partager cette expérience avec les clients et les Canadiens à travers le pays au cours des prochaines années », a pour sa part déclaré Lawrence Hamilton, le directeur général de Genesis Motors Canada.

Du côté de la Ligue nationale de hockey, on ne cachait pas sa joie non plus.

« Ce partenariat avec Hyundai Canada réunit notre amour commun du hockey, de la conduite automobile et de l’accès à notre sport à tous les niveaux dans toutes les communautés. Nous sommes impatients de travailler avec Hyundai au cours de la prochaine saison et au-delà, et de donner vie à nos marques tout en faisant progresser le hockey à sa base. La LNH ne pouvait pas demander une meilleure adéquation pour notre partenaire automobile canadien officiel », a quant à lui ajouté Kyle McMann, le premier vice-président de la LNH pour le développement commercial nord-américain.

Enfin, Devin Smith, le directeur principal du marketing et des relations communautaires de l’AJLNH, ajoutait ceci : « Les joueurs sont ravis de s’associer à Hyundai Canada, un chef de file éprouvé de l’industrie et une marque qui se consacre au soutien du hockey populaire et à la conduite du hockey à travers le Canada. Chaque joueur a des souvenirs de voyages de hockey sur la route. Nous sommes ravis de travailler avec Hyundai Canada en invitant les joueurs à partager leurs récits authentiques et leurs expériences de hockey grâce à ce partenariat passionnant. »

Des détails supplémentaires sur l’entente annoncée aujourd’hui suivront au cours des mois à venir. Bien sûr, nous verrons quelle forme le tour prendra lors du début de la prochaine saison.