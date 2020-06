La nouvelle qui suit ne devrait pas être en 2020 ; une corde de pendaison a été trouvée dans l’espace de garage du pilote NASCAR Bubba Wallace. Ce dernier est le seul afro-américain à courir à temps plein dans la plus importante série de l’organisme.

La corde a été trouvée dimanche alors que devait se dérouler une course sur le circuit de Talladega. Cette dernière a été reportée à lundi en raison de violents orages qui ont balayé la région de l’Alabama hier.

Immédiatement, NASCAR a lancé une enquête afin de trouver le ou les coupables de cet acte odieux. Elle a ajouté qu’elle souhaitait « éliminer ces derniers de son sport ». Ce qui est certain, c’est que ça vient de l’interne, car aucun spectateur n’est admis à l’intérieur des garages depuis le retour à l’action en mai dernier.

« Nous sommes en colère et nous sommes indignés et nous ne pouvons pas dire avec assez de force à quel point nous prenons cet acte odieux au sérieux. Comme nous l’avons déclaré sans équivoque, il n’y a pas de place pour le racisme dans la NASCAR et cet acte ne fait que renforcer notre détermination à rendre ce sport ouvert et accueillant pour tous. » - Communiqué NASCAR

Photo : NASCAR Voiture de Bubba Wallace en 2020

De son côté, Bubba Wallace s’est servie de sa plateforme Twitter pour déclarer que « l’acte méprisable de racisme et de haine me laisse incroyablement triste et me rappelle douloureusement combien nous devons aller plus loin en tant que société et combien nous devons être persévérants dans la lutte contre le racisme ».

L’événement se produit lors de la première journée où le drapeau des états confédérés est officiellement banni des événements NASCAR. À Talladega, une foule de 5000 personnes était admise pour la course. On le rappelle, elle n’avait pas accès aux garages.

Le racisme est une plaie avec laquelle la NASCAR a toujours été aux prises. Le sport, né dans les états du sud-est des États-Unis, a longtemps été une affaire « réservés » aux blancs et les gens appartenant à d’autres ethnies ne s’y sont jamais senti les bienvenus au fil des années. Les choses changent… trop lentement.

C’est à rendre malade.

S’il y a une bonne nouvelle à travers tout ça, c’est que la communauté s’est levée d’un bloc pour défendre Bubba Wallace. Même LeBron James, LA vedette de la NBA (National Basketball Association), y est allé d’un message pour Bubba Wallace : « Sache que tu n’es pas seul ! Je suis ici avec toi comme avec tous les autres athlètes. Je veux juste continuer à dire combien je suis fier de toi et de ta prise de position pour le changement ici en Amérique et dans le sport. »

Bubba Wallace s’est affichée fièrement avec un chandail Black Lives Matter lors des dernières épreuves.

Espérons que les coupables seront trouvés et sévèrement condamnés pour le geste ignoble qu’ils ont posé.