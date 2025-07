Ram confirme son retour en NASCAR

L’information circule depuis un certain temps déjà, mais Ram, la division de camionnettes et de fourgons de Stellantis, vient de confirmer son grand retour dans la série américaine NASCAR (National Association for Stock Car Auto Racing).

Ce grand retour va se faire dans la série des camionnettes, comme le démontre et le prouve le modèle qui a été présenté pour l’occasion. La série porte le nom de NASCAR Craftsman Truck Series.

| Photo : Ram

On parle d’un retour, car la dernière fois que la compagnie a apporté son soutien à des équipées, c’était en 2012, bien que des modèles aient été utilisés lors des années subséquentes. En 2026, lorsqu’une camionnette Ram sera sur la ligne de départ de la première course à Daytona, il s’agira d’une première en neuf ans.

Le nouveau concept a été modifié pour respecter les règles de la série, mais son style est bel et bien celui d’un Ram 1500 que l’on peut se procurer chez le concessionnaire.

Tim Kuniskis, le chef de la direction de Ram | Photo : Ram

Tim Kuniskis, le chef de la direction de Ram, a mentionné que cela faisait plus de dix ans que les clients de la marque, ainsi que les concessionnaires, souhaitaient le retour de la marque dans la série.

« Le désir a toujours été là, mais nous n’avions pas de plan qui nous permettait d’atteindre la dernière étape, et simplement faire partie de la parade ne correspondait tout simplement pas à notre ADN. Nous avons désormais un plan solide qui nous permettra de nous démarquer et d’apporter un nouvel intérêt et un nouvel engagement au sport automobile américain. »

Avec le retour de Ram dans la série Craftsman, on va désormais retrouver quatre marques en compétition, avec Chevrolet, Ford et Toyota.

On peut aussi s’attendre à ce que Stellantis souhaite grimper les échelons avec des participations dans les autres séries principales de la NASCAR, notamment avec la marque Dodge.

| Photo : Ram