Il y a quelques semaines, nous avions signalé l'effet destructeur du coronavirus sur le secteur de l'automobile de détail en Chine. Les chiffres de ventes complets pour le mois de février sont maintenant connus, et ils donnent à réfléchir.

Les ventes de voitures au détail en Chine, le plus grand marché automobile de la planète, ont chuté de 80 % en février en raison de l’épidémie de coronavirus, a déclaré la semaine dernière la CPCA (Association chinoise des voitures particulières) l’une des associations industrielles du pays.

Notre objectif n’est pas de faire croître la panique collective qui s’empare de certains milieux en parlant du coronavirus, mais simplement de démontrer à quel point les conséquences économiques de cette épidémie sont importantes.

« Les concessionnaires ont repris le travail progressivement au cours des trois premières semaines de février, mais le trafic dans leurs salles d’exposition est très faible », a déclaré l’association, ajoutant qu’elle s’attend à ce que la chute des ventes de février soit la plus forte cette année.

Toyota, premier grand constructeur automobile mondial à déclarer ses ventes de février en Chine, a avoué avoir vendu 23 800 Toyota et Lexus le mois dernier, soit une baisse de 70 % par rapport à l’année précédente.

Le plus grand marché automobile du monde se prépare à d’autres mauvaises nouvelles alors que les efforts déployés pour enrayer la propagation du coronavirus, qui a tué plus de 2900 personnes en Chine, perturbent les chaînes d’approvisionnement mondiales et freinent la demande des consommateurs.

Auto123 lance Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

Le concurrent de Toyota, General Motors, le deuxième constructeur automobile étranger en Chine, a déclaré que l’industrie sera confrontée à de « sérieux défis » au cours du premier trimestre de cette année, mais il prévoit que la situation prendra du mieux au cours du deuxième. C’est du moins ce qu’a déclaré son président chinois, Matt Tsien, dans un message diffusé sur le compte officiel WeChat de GM.

GM espère que les ventes d’automobiles en Chine augmenteront lors de la deuxième moitié de l’année par rapport à l’année précédente, a ajouté M. Tsien.