Face à une pénurie de pièces en provenance de Chine causée par la crise du coronavirus, Jaguar Land-Rover a du se faire expédier des pièces en valises pour alimenter ses trois usines en Angleterre.

Un haut dirigeant du manufacturier britannique, Ralf Speth, a expliqué que si pour le moment, les usines de la compagnie ont suffisamment de composants pour continuer la production sans interruption, cela pourrait changer avant la fin du mois de mars. Les trois usines britanniques de Jaguar-Land Rover produisent actuellement près de 400 000 véhicules par année.

Ralf Speth a ajouté que le constructeur automobile a complètement arrêté les ventes de véhicules en Chine.

Jaguar-Land Rover n'est pas la seule entreprise touchée par la pénurie de composants, bien entendu. FCA (Fiat-Chrysler Automobiles) a annoncé la semaine dernière qu'elle arrêtait la production dans une usine en Serbie en raison d'un manque de pièces fabriquées en Chine. Il y a aussi des craintes aux États-Unis que General Motors, par exemple, pourrait devoir réduire ses taux de production pour la même raison.

L'industrie automobile n'est pas le seul secteur touché, et on en a eu un exemple terrifiant ici au Canada, les joueurs de hockey de la LNH qui risquent de manquer de bâtons à l'approche des éliminatoires de la Coupe Stanley. Apple a revu à la baisse ses prévisions de ventes, et même la maison de couture Chanel a dû annuler un défilé de mode à Pékin.

