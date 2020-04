Un logo retouché et des mesures d’aides chez Hyundai

Depuis le début de la crise du coronavirus, une nouvelle expression s’est invitée dans notre langage courant : la distanciation sociale. Les experts en santé sont unanimes là-dessus, il s’agit du meilleur moyen de ralentir la propagation du virus dans la population.

Dans l’univers automobile, on a vu plusieurs constructeurs encourager la distanciation sociale, que ce soit en suspendant la production, en annulant des lancements et des salons automobiles, en fermant temporairement des concessions et même en modifiant leurs logos.

On vous a déjà présenté ce qu’avaient fait Volkswagen et Audi, notamment.

Ajoutez le nom de Hyundai à cette liste. Via son compte Twitter, la firme sud-coréenne a modifié son propre logo pour encourager les gens à éviter les contacts. On peut voir au centre deux coudes se toucher plutôt qu’une poignée de main. Pour ceux qui l’ignoreraient, le logo original de la compagnie montre deux personnes qui se serrent la main, formant ainsi le H de l’entreprise.

Hyundai a aussi annoncé certaines mesures pour aider les propriétaires. Ainsi, les garanties des véhicules Hyundai arrivant à expiration seront prolongées jusqu’au 30 juin 2020. Cette action couvre 1,21 million de produits à travers le monde.

Le constructeur automobile a aussi annoncé que ses marques couvriraient jusqu’à six paiements de prêts automobiles de clients qui perdraient leur emploi en raison de la COVID-19. Chez Hyundai Canada, on nous a confirmé que les taux d’intérêt de ces prolongements demeuraient les mêmes que ceux du contrat original.

Logo temporaire d'Audi

Logo temporaire de Volkswagen