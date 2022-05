Toyota a annoncé qu’elle devait réduire ses objectifs de production mondiale pour le mois de juin, et ce, pour la deuxième fois cette semaine. Les causes avancées sont bien connues ; les problèmes de la chaîne d’approvisionnement, ainsi que les mesures de confinement imposées une fois de plus en Chine en raison d’éclosions de coronavirus.

La compagnie a aussi mentionné que ses estimations annuelles pourraient aussi être revues à la baisse.

La production de tous les constructeurs a été touchée par la pénurie de puces électroniques et par les mesures de confinement prises en Chine, reliées à la Covid-19.

L’annonce de la réduction de la production de Toyota survient un jour après la publication de données qui montrent que les ventes de voitures à des particuliers en Chine, en Europe et aux États-Unis sont restées faibles.

Photo : Toyota Dans une usine Toyota en Chine

Concrètement, Toyota a déclaré qu’elle prévoyait de produire environ 50 000 véhicules de moins en juin, pour un total d’environ 800 000, en raison de la fermeture de Shanghai. Mardi, le géant japonais avait réduit son plan pour le même mois de 100 000 véhicules, en invoquant la pénurie de puces.

Toyota a déclaré qu’il était possible qu’elle réduise son plan de production à 9,7 millions d’unités pour 2022.

« Il est très difficile d’estimer la situation actuelle de l’approvisionnement en pièces en raison de la fermeture en cours à Shanghai », a déclaré l’entreprise.

Et si ce qui se passe en Chine a de si grandes répercussions, c’est que ce pays est à la fois le plus grand marché automobile de la planète, ainsi qu’un géant mondial de la fabrication de pièces. Lorsque des régions ferment là-bas, l’effet domino ne met pas de temps à se faire sentir.

Dans le fond, même si elle a le dos large, la pandémie affecte encore directement l’industrie.

Toyota a déclaré que ses modèles touchés par la suspension de la production seraient les Corolla, RAV4, Prius et 4Runner.