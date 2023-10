Cruise suspend ses opérations sur route aux États-Unis, question de revoir ses « processus, systèmes et outils ». La compagnie, une division de General Motors, a de plus reconnu qu’elle a du travail à faire si elle veut regagner « la confiance du public ».

Pas si vite

Les véhicules à conduite autonome sont certainement l'une des innovations les plus attendues de la prochaine décennie. Mais devrait-on parler d’un horizon plus étendu ? La division Cruise de GM, l'un des principaux acteurs de cette course technologique, doit faire face à des problèmes de sécurité qui ont ébranlé la confiance du public et suscité des inquiétudes sur le plan réglementaire.

Cette semaine Cruise a annoncé la suspension de toutes ses opérations sur le territoire américain. Cette décision fait suite à une interdiction émise par le Department of Motor Vehicles (DMV) de Californie, qui a ordonné à la compagnie de retirer ses voitures autonomes des routes de l'État. La principale raison évoquée par le DMV était que les véhicules Cruise représentaient un risque pour le public.

Début octobre, une femme a été grièvement blessée après avoir été heurtée par une voiture qui l'a projeté devant un véhicule autonome Cruise à San Francisco. Selon un rapport, le véhicule Cruise a détecté l'accident et s’est immobilisé, comme il devait. Cependant, alors qu'il tentait de s'arrêter pour s'écarter, il a trainé la femme sur une distance de 6 mètres.

Cruise exprime maintenant sa volonté de restaurer la confiance du public. Rappelons que Cruise n'opère pas seulement en Californie, mais aussi dans des villes telles que Phoenix, Houston, Austin, Dallas et Miami.

Véhicule autonome Photo : Cruise

Cette suspension intervient dans un contexte de préoccupations croissantes concernant la sécurité des véhicules Cruise. La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) avait déjà ouvert une enquête formelle en décembre après des rapports faisant état de trois accidents impliquant des voitures Cruise qui ont freiné brusquement, causant ainsi des collisions avec des véhicules à l'arrière.

Récemment, la NHTSA a déclaré enquêter sur cinq nouveaux rapports similaires. L'organisme exprime des inquiétudes sur des freinages inappropriés des véhicules Cruise, même en l'absence d'obstacles, ce qui pourrait les transformer en obstacles imprévus sur la route.

La coopération de Cruise face à cette enquête est à noter. La société a publiquement affirmé accueillir favorablement les questions de la NHTSA relatives à ses opérations et à son bilan en matière de sécurité.

Cependant, les péripéties ne s'arrêtent pas là, le DMV de Californie avait déjà, en août, dirigé Cruise à retirer la moitié de ses véhicules autonomes suite à un autre accident. Un incident en octobre, où une voiture autonome Cruise n'a pas réussi à éviter un piéton, malgré un freinage, a renforcé les inquiétudes. Le DMV a suggéré que les voitures de Cruise pourraient ne pas avoir la capacité de réagir de manière adéquate lors d'incidents impliquant des piétons.

Faisant face à ces allégations, Cruise a réfuté en indiquant avoir montré au DMV l'intégralité de la vidéo de l'accident à plusieurs reprises.

Le cas Cruise met en lumière les défis majeurs auxquels sont confrontées les entreprises de voitures autonomes. Si la technologie promet d'améliorer la mobilité et de réduire les accidents, les questions de sécurité demeurent prépondérantes. Du moins, en ce qui a trait à comment ces questions effritent la confiance du public.

Les entreprises et les régulateurs devront travailler main dans la main pour assurer cette confiance et garantir un avenir sûr pour la conduite autonome. Si les données continuent de montrer que les véhicules auto-conduits sont impliqués dans moins d'accidents par véhicule que ceux conduits par des humains, cela ne compte pour rien si le public n’est pas prêt à suivre.

En d'autres termes, la perception est primordiale. L'industrie des véhicules autonomes sera condamnée à produire des véhicules pratiquement sans risque (comme les constructeurs d'avions), sinon le public ne les acceptera pas. On peut débattre pourquoi les accidents causés par les humains sont considérés comme une réalité acceptable, mais pas ceux causés par l'IA, mais c'est là où en est la société.