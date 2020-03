Redessinée et mise à jour au niveau de ses technologies, la Hyundai Elantra 2019 en est à sa sixième génération; elle devrait arriver chez les concessionnaires en Amérique du Nord plus tard cette année. Le fabricant vient de publier des informations détaillées sur l’édition américaine, précisant les révisions et les mises à jour du modèle pour 2019. On s’attend à ce que la plupart (voire presque toutes) devraient s’appliquer aux versions que nous recevrons au Canada.

Mise à jour de manière significative à l'extérieur, l'Elantra 2019 bénéficie d'une révision encore plus importante au niveau de son offre technologique.

Changements extérieurs

Soumise à une révision esthétique importante, la nouvelle Elantra 2019 est dotée de nouveaux capot, garde-boue avant, calandre et phares avant. À l'arrière, le coffre, les feux arrière et le bouclier arrière sont également nouveaux. Les designs des jantes Elantra de 16 et 17 pouces ont également été repensés (la mouture Eco est également dotée d’un nouveau design pour ses jantes de 15 pouces). Les versions Limited et Sport du modèle sont dotées de phares à DEL pour 2019.

Changements intérieurs

L'ergonomie de la console centrale a été revisitée, avec de nouveaux emplacements pour les bouches d'aération, les commandes audio et de contrôle du climat et le groupe d'instruments. Un bac de rangement a également été ajouté. Le système SmartSense de Hyundai est désormais inclus à partir de la version SEL, tout comme les fonctions d’aide au maintien de la voie et alerte d’inattention du conducteur. La version Limited, lorsqu’équipée de l’ensemble Ultime, est désormais livrée avec l’assistance de sortie sûre.

Les acheteurs de la Hyundai Elantra 2019 bénéficient d'un écran couleur de 5 pouces de série pour le système audio, de la connectivité Bluetooth à partir du modèle de base et du système de rechargement sans fil Qi sur la version Limited. Les versions supérieures comprennent un système de navigation multimédia avec écran 8 pouces, disponible avec la compatibilité Android Auto et Apple CarPlay. La Limited obtient également un système audio Infinity avec 8 haut-parleurs et un caisson de graves. Les versions SEL et supérieures bénéficient du mode Smart Shift Drive.

"Des améliorations à l’intérieur et à l’extérieur ont été apportées à l’Elantra 2019 afin de maintenir son caractère de conception émotionnelle et inclure des caractéristiques abordables et désirées. Le capot, les ailes avant, la calandre et les phares ainsi que le bouclier arrière, le coffre et les feux arrière ont été repensés pour projeter une image accrocheuse et confiante. À l'arrière du véhicule, la plaque d'immatriculation a été déplacée sur le fascia inférieur pour renforcer encore plus la nouvelle forme de la voiture. " - Scott Margason, directeur, planification des produits, Hyundai

Le groupe motopropulseur

L’édition américaine de l’Elantra 2019 est proposée avec deux moteurs, ainsi qu’une troisième option dédiée à la version Sport, qui devrait sortir plus tard en 2018. Le premier est le même moteur cycle Atkinson de 2,0 litres (147 ch) que l’on retrouve dans la version canadienne 2018, tandis que le deuxième est un moteur turbo 1,4 litre. Nous ne savons pas encore si ce dernier sera offert aux consommateurs canadiens.

Aucune annonce n'a été faite concernant les prix aux États-Unis, mais il est probable que, dans l’espoir de rester compétitif sur son segment, l’Elantra 2019 ne sera pas beaucoup plus chère - voire pas du tout – que le modèle sortant, dont le prix partant au Canada est de 15 999 $.