Days of Thunder 2 serait en préparation

Depuis quelques années déjà, la rumeur d’une suite au film Days of Thunder circule en coulisse. La chose aurait été confirmée cette semaine par le producteur Jerry Bruckheimer qui a révélé d’une façon détournée qu’une suite était en cours d’élaboration avec Tom Cruise.

Jerry Bruckheimer avait aussi été du projet original. Il a partagé l’information concernant Days of Thunder 2 lors de la première du film F1, dont il est également producteur.

« Il y a toujours de nouvelles technologies, de nouvelles façons de faire et de voir les choses. Et Tom est tellement doué pour trouver des idées phénoménales. Nous aurons donc quelque chose de vraiment excitant pour le public une fois que nous l’aurons mis au point », a-t-il déclaré à une journaliste de la chaîne ET (Entertainment Tonight).

Si le producteur n’a pas officiellement mentionné Days of Thunder 2, on comprend que le film est en train d’être planifié sous une forme ou une autre. Le retour de Tom Cruise est un des éléments clefs du projet.

Le pilote retraité Jeff Gordon a, au cours des dernières semaines, milité à propos de cette idée, plaidant pour la réalisation d’une suite au film Days of Thunder. Il a même mentionné en avoir parlé avec Tom Cruise lui-même, qui lui a confirmé que la suite allait être produite.

| Photo : Paramount Plus

L’héritage du film original

En 1990, Days of Thunder, film sur la série de courses américaines NASCAR (National Association for Stock Car Auto Racing) prenait l’affiche avec la vedette de l’heure au cinéma, Tom Cruise.

Si le film nous propose certaines scènes de courses bien réalisées, les exagérations sont trop nombreuses pour que le scénario puisse être pris au sérieux. C’est dommage, car plusieurs des personnages du film se voulaient inspirés de réels acteurs de l’histoire de la série, dont le chef d’équipe Harry Hogge, une interprétation du légendaire Harry Hyde.

Ce qui avait aussi ajouté du réalisme à l’histoire, c’est l’accès qu’avait donné la série à l’équipe de tournage lors de la saison 1989, y compris la participation d’une équipe (Hendrick Motorsports) pour la fourniture de voitures utilisées pour le film lors de réelles courses, avec de vrais pilotes de la série.