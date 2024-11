• Une suite à Days of Thunder mettant à nouveau en vedette Tom Cruise ? C'est la rumeur qui court.

En 1990, le film Days of Thunder, qui portait sur la série américaine NASCAR (National Association for Stock Car Auto Racing), prenait l’affiche avec ce qui était alors la vedette montante de l’heure au grand écran, Tom Cruise.

Le futur acteur de la série de films « Mission Impossible » interprétait alors Cole Trickle, un pilote de course peu scrupuleux recruté par une nouvelle équipe. Le lien entre Tom Cruise et le film est considérable : il a obtenu son premier et, à ce jour, seul crédit d’écriture officiel sur le film. C’est également là qu’il a rencontré Nicole Kidman, avec qui il a été marié pendant 11 ans.

Comme l’a rapporté le site Hollywood Reporter, qui a été le premier à partager cette nouvelle, le film a connu un succès modeste aux guichets, avec 157,9 millions de recettes à partir d’un budget de 60 millions. Ce n’est pas mal, mais la critique a été dure avec le film, non sans raison. Si les producteurs ont eu un accès inédit à la série pour les scènes de tournage, les séquences sont peu crédibles et certaines scènes sont dignes de vraies bandes dessinées.

Le film est quand même devenu culte, car au demeurant, il s’agit d’un bon divertissement, ce qui demeure l’objectif bien souvent de ce genre de film, au-delà d’un réalisme souhaité.

Depuis, quantité de films sur la course automobile ont pris l’affiche, certains avec peu de succès (Driven), d’autres ayant été acclamés par la critique (Rush, Ford vs Ferrari).

Image tirée du film Days of Thunder (1990) | Photo : Paramount

Une suite ?

Maintenant, suite au succès remporté par Top Gun: Maverick, l’acteur, maintenant âgé de 61 ans, aurait entamé des négociations avec Paramount pour une suite à Days of Thunder.

Il faudra voir quelle sera la réaction de tout le monde, car l’horaire de Tom Cruise est chargé avec le tournage de Mission Impossible 8, et pour réaliser un deuxième volet sur la série NASCAR, la collaboration de cette dernière sera nécessaire, ce qui exige beaucoup de préparation sur le plan logistique.

Lors du premier film, l’équipe de course de Rick Hendricks s’était chargée de la préparation des voitures du film, qui ont participé à quelques courses pour la réalisation de séquences.

Bref, si le projet va de l’avant, il ne faudrait pas s’attendre à le voir se mettre en branle rapidement.