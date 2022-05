Ça fait une mèche qu’on n’a pas eu droit à un nouveau modèle du côté d’Acura. Voilà pourquoi l’arrivée de l’Integra est une grosse nouvelle pour le constructeur ce printemps, même si jusqu’ici, les amateurs ont été déçus à propos de certaines des caractéristiques annoncées.

Et bien, le moment attendu approche, car le lancement aura lieu au cours des prochaines semaines et aujourd’hui, la production du modèle a officiellement été lancée. En effet, Acura a annoncé que son usine de Marysville, en Ohio, produisait désormais des Integra 2023.

Photo : Acura Assemblage de l'Acura Integra 2023

L’Integra est construite sur la même chaîne de montage qui donne vie à la berline TLX. La Honda Accord voit aussi le jour à l’intérieur des mêmes installations. C’est la première fois qu’une voiture portant le nom Integra est construite aux États-Unis, car à l’époque, le modèle qui a marqué une génération était assemblé du côté du Japon. L’Integra devient la cinquième voiture de la gamme Acura à être produite en Ohio.

Quant au modèle, rappelons que l’Acura Integra 2023 va profiter du 4-cylindres turbo de 1,5 litre de la Honda Civic Si. Ce dernier promet 200 chevaux, mais on le soupçonne d’être plus puissant. La version de base sera offerte au Canada au prix de 34 350 $ et les acheteurs pourront opter pour une boîte mécanique à six rapports ou encore une transmission à variation continue (CVT).

Les variantes A-Spec (37 050 $), ainsi qu’Elite A-Spec (42 550 $), seront aussi au catalogue. Le modèle est attendu au mois de juin en concession.