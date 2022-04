Le 18 août prochain, au Concours d’élégance de Pebble Beach, la nouvelle compagnie DeLorean va dévoiler au monde la version moderne du modèle iconique rendu populaire par la série de films Back to the Future (Retour vers le futur), cette fois sous forme tout électrique.

Le véhicule va adopter le nom de EVolved, ce qui nous renvoie au concept de l’évolution. Le design, bien sûr, n’est pas le même que celui que l’on a connu il y a 40 ans, mais il en est fortement inspiré, nous promet-on.

En tous les cas, la première image dévoilée nous laisse croire qu’on va reconnaître la bête. La photo, qui nous montre une partie de l’arrière gauche et le feu du véhicule, le laisse présager. Ce qu’on distingue, c’est une signature composée de trois bandes rouges pour l’éclairage arrière, mais surtout une voie plutôt large. Puis, à la lunette, on reconnaît un design qui rappelle les persiennes présentes sur la partie arrière de la DeLorean d’origine.

La peinture, argentée et noire, semble être pour sa part un clin d’œil aux panneaux de carrosserie en acier inoxydable et aux accents noirs de la plus célèbre des machines à voyager dans le temps.

Tout cela nous donne envie de voir d’autres images et d’en savoir plus sur le modèle qui nous sera présenté dans un peu plus de quatre mois. Chose certaine, si le style est aussi accrocheur qu’il en a l’air et que le prix et les caractéristiques sont dans le coup, on pourrait bien se trouver devant une deuxième DeLorean classique.

Nous allons suivre ce dossier de près.

