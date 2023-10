Toyota partage des images de deux concepts électriques

• Toyota partage quelques images des concepts électriques FT-Se et FT-3ee.

On sait que Toyota est en mode rattrapage dans l’univers des véhicules tout électriques, mais celle qui est la cheffe de file en matière d’hybridité s’apprête à nous présenter plusieurs modèles.

La semaine prochaine, dans le cadre des activités du Salon de l’auto de Tokyo, on va voir droit à des choses intéressantes de la partir de Toyota.

Afin de donner un avant-goût de ce qui attend les consommateurs, la compagnie a partagé des images de deux concepts tout électriques qu’elle va présenter au salon. L’un est une sportive, l’autre un VUS.



Toyota FT-Se, fig. 1 Photo : Toyota

Toyota FT-Se, fig. 2 Photo : Toyota

La Toyota FT-Se

Cette sportive présente des lignes plutôt spectaculaires, mais aussi très japonaises. Les voies avant et arrière sont larges et le design de la partie arrière, avec aileron intégré, trahit le côté performance du modèle. Et comme si c’était nécessaire, un logo GR (Gazoo Racing) est bien visible.

À bord, on distingue une présentation très futuriste, entre autres avec un volant de type jeux vidéo. On voit aussi que la planche de bord se compose d’écrans.

La semaine dernière, la rumeur du retour de la Celica a refait surface et l’on sait que d’autres rumeurs ont déjà fait état de la renaissance d’une MR-2, cette fois sous forme électrique. Qu’importe le nom que prendra l’éventuelle sportive électrique de Toyota, on pourra parler du retour d’une autre sportive au sein de la gamme.

Concept Toyota FT-3e, fig. 1 Photo : Toyota

Concept Toyota FT-3e, fig. 1 Photo : Toyota

Toyota FT-3e

L’autre modèle montré, c’est un VUS. Peu d’informations sont pour le moment disponible, mais on ne tardera pas à en savoir plus. Il faut aussi être prudents lorsque des modèles sont présentés au Japon. Si certains traversent la planète pour nous parvenir, d’autres sont destinés au marché local ou simplement à d’autres territoires sur la planète.

Nous allons en savoir plus lors des premières journées du Salon de Tokyo qui vont se dérouler la semaine prochaine.