On l’a vu partout à travers l’industrie automobile, l’arrivée des modèles électriques s’est traduite par des modifications importantes en matière de design. La conception de ces véhicules est à ce point différente qu’elle permet aux concepteurs et aux stylistes certaines libertés qu’ils n’avaient pas auparavant.

Ça peut être le cas pour offrir un coffre à l’avant ou encore plus d’espace intérieur en raison de l’absence d’un tunnel de transmission. Esthétiquement, on a aussi vu les modèles électriques recevoir des museaux foncièrement différents et facilement reconnaissables. En fait, ces derniers n’ont pas besoin des ouvertures proposées par la grille traditionnelle, car il n’y a pas de moteur à combustion à refroidir.

Chez Audi, le développement de véhicules électriques se déroule à fond de train. La firme allemande pourrait même abandonner complètement le moteur à combustion dès 2016. Cependant, ce qu’elle n’abandonnera pas, c’est sa grille traditionnelle.

Photo : V.Aubé Audi Q8

En effet, Audi considère la calandre comme un élément de style important et distinctif, un élément qui va continuera à jouer un rôle majeur dans le design des produits de la marque. La calandre dite à cadre unique est donc là pour demeurer, qu’importe le mode de propulsion qui sera au service d’un modèle.

La révélation a été effectuée par des représentants d’Audi lors d’une récente table ronde virtuelle tenue avec des représentants des médias et c’est le site MotorTrend qui la rapporte.

Le style Audi était déjà unique. Si la marque demeure la seule à offrir une grille classique à l’ère du véhicule électrique, elle va se différencier encore plus.

Bien sûr, il faudra voir de quelle façon le langage stylistique d’Audi va évoluer au fur et à mesure que la compagnie va introduire des créations tout électriques. On peut facilement imaginer que les grilles vont conserver leur forme de base. Ce qui se retrouve derrière pourrait être modifié pour répondre aux effets recherchés avec le design d’un modèle électrique, notamment une optimisation de l’aérodynamisme et par ricochet, de l’autonomie.

Aussi, à en juger par certains des modèles électriques d’Audi (e-tron et A6 e-tron Concept), on n’aura pas droit à une approche unique.

Ce sera intéressant à surveiller.

Photo : Audi Audi e-tron

Photo : D.Boshouwers Le calandre du Volkswagen ID.4 tout électrique

Photo : BMW Le calandre du BMW iX tout électrique

Le calandre du futur Kia EV6 tout électrique