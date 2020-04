Plus de détails sur la Genesis G80 2021

Au début du mois de mars, Genesis nous a donné un aperçu de la prochaine génération de sa berline intermédiaire G80. Le modèle, qui a dans les faits vu le jour au sein de la famille Hyundai en 2015 sous le nom Genesis, était mûr pour une refonte. Si on découvrait il y a quelques semaines que son style s’arrime avec celui du VUS GV80, nous n’avions pas toutes les informations relatives à sa fiche technique.

Genesis a remédié à la situation en y allant d’une présentation virtuelle de son modèle. Voyons ce que ce dernier nous réserve.

Sous le capot, trois mécaniques différentes seront commercialisées, mais on s’attend à ce que deux d’entre elles traversent l’Atlantique. La première est un nouveau 4-cylindres turbo de 2,5 litres bon pour 300 chevaux et 311 livres-pieds de couple. C’est un peu moins de puissance, mais un peu plus de couple que le V6 actuel de 3,8 litres à aspiration naturelle qui est proposé avec la version de base de la G80 actuelle.

La deuxième est un V6 turbo de 3,5 litres développant 375 chevaux et 391 livres-pieds de couple. C’est plus que ce que propose l’actuel V6 turbo de 3,3 litres, au service du modèle en 2020.

Ces deux blocs sont aussi partagés avec le VUS GV80.

La troisième option est un 4-cylindres turbodiesel de 2,2 litres proposant 210 chevaux et 325 livres-pieds de couple. Le V8 de 5 litres tire donc sa révérence avec cette génération. Chaque groupe motopropulseur sera livrable avec une configuration à propulsion ou avec le rouage intégral. Une boîte automatique à huit rapports est aussi attendue.

Au passage, la G80 perd aussi du poids, notamment grâce à l’utilisation supplémentaire d’aluminium. En comparant le V6 actuel le plus léger au nouveau 4-cylindres, la voiture délaisse plus de 250 livres. Genesis affirme également avoir amélioré l’insonorisation.

La G80 2021 hérite aussi d’une flopée de nouvelles technologies avec une suspension adaptative qui s’ajuste en fonction de ce qu’elle voit sur la route. Le régulateur de vitesse avancé, qui gère la vitesse, la direction et la trajectoire au centre de la voie, est livré de série. Il est même en mesure d’exécuter automatiquement des changements de voie.

Sans surprise, le freinage d’urgence automatique et la surveillance des angles morts sont de série. La voiture dispose également du système Smart Park introduit avec la Hyundai Sonata.

À l’intérieur, la G80 est livrée avec un bloc d’instruments de 12,3 pouces à affichage en 3D et d’un système multimédia à écran tactile de 14,5 pouces. Il est important de noter que l’écran 3D peut également passer en mode 2D pour toute personne mal à l’aise avec l’effet 3D. La connectivité aux assistants personnels intelligents et les mises à jour en direct font également partie de la gamme de fonctions technologiques de la berline G80.

Le G80 sera mis en vente au cours de la deuxième moitié de l’année. Les prix nous seront communiqués à l’approche de ses débuts.