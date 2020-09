Hier, FCA (Fiat Chrysler Automobiles) partageait la gamme de prix de son modèle Durango pour l’année 2021. Aujourd’hui, c’est au tour de la berline Charger de voir sa fourchette de prix être dévoilée.

Soyez rassurés, on ne fera pas le tour de chaque produit FCA individuellement, mais comme pour le Durango, il y a du nouveau avec la Charger l’an prochain et ça implique une différence de prix majeure au sommet de la hiérarchie.

Cette différence est attribuable à l’arrivée d’une version Redeye au sein de la famille. Pour ceux qui ne seraient pas encore familiers avec cette appellation, elle fait référence à la version la plus puissante du moteur Hellcat. Concrètement, dans ce cas précis, le V8 suralimenté de 6,2 litres crache une puissance de 797 chevaux à 6300 tours/min alors que le couple maximal proposé est de 707 livres-pieds à 4500 tours/min.

Les modifications mécaniques dont profite cette version comprennent un convertisseur de couple amélioré. La multiplication du couple est 18 % supérieure à celle de la Charger SRT Hellcat régulière.

Photo : Dodge Dodge Charger SRT Hellcat Redeye 2021, avant

Le moteur jouit aussi de 25 composants repensés, y compris un plus gros compresseur, des bielles et des pistons renforcés, une commande de soupapes à grande vitesse, un système d’injection de carburant et un système de lubrification amélioré.



Le Charger SRT Hellcat Redeye reçoit la carrosserie élargie (Widebody) de 8,8 centimètres. Ses pneus sont aussi plus larges. On parle de gommes Pirelli 305/35ZR20.



Des modifications à la grille et à la prise d’air du capot assurent également que la bête qui repose entre les roues avant profite de tout l’oxygène dont elle a besoin pour offrir des performances maximales.

Bref, c’est une sale machine qui est proposée ici, ce qui explique la facture au-delà des 100 000 $. Notez que des frais de transports et de préparation de 2595 $ doivent être ajoutés aux variantes Hellcat. Pour toutes les autres déclinaisons de la gamme, ils sont fixés à 1895 $.

Photo : Dodge Dodge Charger SRT Hellcat Redeye 2021, de haut

Voici à quoi ressemble le reste de l’offre pour la Charger 2021

Charger SXT - 38 395 $

Charger SXT AWD - 43 795 $

Charger GT - 41 495 $

Charger GT AWD - 44 695 $

Charger R/T 44 395 $

Charger Scat Pack 392 - 52 995 $

Charger Scat Pack 392 Widebody - 60 995 $

Charger SRT Hellcat Widebody - 85 545 $

Charger SRT Hellcat Redeye - 103 545 $

Photo : Dodge Dodge Charger SRT Hellcat Redeye 2021, arrière