Auto123 met à l’essai la Dodge Charger SRT Hellcat Redeye 2021, juste au cas où quelqu'un envisagerait de la mettre sur sa liste de souhaits de Noël.

La Dodge Charger était à l'origine un coupé, et ce que nous avons ici est une berline à quatre portes, donc, littéralement, ils ne les font plus comme avant.

Dans le cas de cette Charger SRT Hellcat Redeye, les ingénieurs arrivent à les rendre supérieures, plus gutturales, plus grandes et par-dessus tout, plus folles! Pardonnez-moi, car mon cerveau est encore un peu brouillé après avoir fait l'expérience de ce qui est probablement la voiture la plus déjantée que j'aie jamais conduite en dehors d'un circuit. D'ailleurs, je ne pense pas avoir conduit quelque chose d'aussi fou en circuit fermé non plus.

Ceux qui ont suivi la division SRT de Dodge récemment savent qu'ils ont fait des choses assez folles au cours des cinq dernières années. Les Scat Pack, Demon, TRX, 392 et, bien sûr, les Hellcat sont devenus la norme dans le monde de l'automobile – en tout cas, dans le monde de l'automobile domestique – lorsqu’il s'agit de savoir jusqu'où on peut pousser les limites, à tel point que les gens de SRT semblent vraiment ne pas se soucier de ce que les gens pensent. Ils vont pousser le moteur à combustion interne ultrapuissant jusqu'au bout et aussi longtemps qu'ils le pourront, et rien, à part une réglementation gouvernementale – qui arrivera, désolé de vous décevoir – ne pourra les arrêter.

En fait, un regard sur la façon dont ils se sont littéralement vantés d'être interdits par la National Hot Rod Association (NHRA) lorsqu'ils ont sorti la Challenger Demon en 2018 montre que même la réglementation sur papier pourrait ne pas faire l'affaire. La division et ses produits se dressent comme un gigantesque doigt d'honneur à l'establishment automobile.

Et qui plus est, cette Charger est un bolide de 797 chevaux et 707 livres-pieds, plus puissant que la Mercedes-AMG E 63 S, la BMW M5 CS, la Chevrolet Corvette et trois Honda Civic Si. Il n'y a pas de berline plus puissante en vente aujourd'hui, nulle part. Cette chose est comme des patins à roulettes propulsés par une fusée ou le Concorde; elle est Ultra.

Photo : D.Heyman Dodge Charger SRT Hellcat Redeye 2021

L'apparence parle d'elle-même, mais je vais quand même en parler, car comment ce que nous avons ici pourrait-il être réel ? Les ailes gonflées (la carrosserie large ajoute 3,3 pouces à la largeur totale, et c'est la seule façon d'obtenir le Redeye), les gros pneus de taille 305 enveloppant des pneus noirs de 20 pouces qui eux-mêmes enveloppent des étriers de frein rouges, la prise d'air du capot et la peinture deux tons (cette dernière est une option de 1 395 $) ne font pas grand-chose pour cacher le fait qu'il ne s'agit pas d'une Charger de location. Vous n'avez même pas besoin des écussons Hellcat (avec des yeux rouges) pour savoir qu'il y a beaucoup plus que ce que l'on croit sous le capot.

Et pourtant, dans cette combinaison de couleurs, la livrée Redeye réussit le tour de force de se cacher à la vue de tous, comme un bombardier furtif. Mais ensuite, vous regardez ses phares et, même si le moteur est éteint, vous avez l'impression qu'elle pourrait se réveiller à tout moment, de son propre chef, comme Christine, et semer le trouble. Cette couleur est également appelée « Vert F8 », en allusion directe au huitième volet de la franchise cinématographique Rapides et Dangereux. Et c'est génial, même si personnellement je pense que je préférerais une couleur plus vive comme « Go Mango » ou « Torred ». C'est à prendre ou à laisser, n'est-ce pas ?

Ce renflement du capot n'est pas là pour faire joli. Ouvrez le capot et vous verrez que le V8 HEMI de 6,4-litres a besoin de chaque centimètre d'espace sous le capot que Dodge peut lui fournir, au point qu'ils ont dû déplacer la batterie dans le coffre afin de tout faire rentrer. L'admission d'air est énorme, le bloc est énorme et le compresseur volumétrique est énorme. Énorme comment ? Eh bien, il a une cylindrée de 2,7 litres, ce qui signifie que ce compresseur est plus gros que le moteur de la nouvelle Honda Civic Si.

Vous vous dites sans doute que vous allez en prendre plein les oreilles quand vous allez monter sur le moteur, et c'est vrai. Mais vous n'auriez qu'en partie raison : le gémissement du compresseur est présent pratiquement tout le temps, et bien que cela nuise au silence de cette voiture, cela n'a probablement pas beaucoup d'importance pour quelqu'un qui recherche une voiture comme celle-ci.

Photo : D.Heyman Dodge Charger SRT Hellcat Redeye 2021, intérieur

L’extérieur est peut-être sauvage, mais l'intérieur est beaucoup plus discret. Il est très monochrome – certains le qualifieraient de « fûmant » – et il y a très peu de choses qui le distinguent des autres Charger SRT. Les sièges sont les mêmes (ce qui veut dire qu'ils sont larges et bien rembourrés), le volant et les palettes de changement de vitesse sont les mêmes (ce qui veut dire que ces dernières sont difficiles à utiliser) et l'écran Uconnect affiche les mêmes données de performance spéciales.

C'est un peu le contraire du loup dans la bergerie, cette voiture. Bien sûr, des couleurs intérieures plus vives sont disponibles si vous souhaitez un environnement intérieur plus proche de celui du loup.

Attention, si le siège avant est spacieux, le siège arrière est plutôt étroit pour une si grande voiture, surtout en termes de garde au toit. L'espace pour les jambes est correct, de sorte que les passagers plus grands peuvent se glisser un peu vers l'avant dans le siège – le coussin est large – pour libérer un peu d'espace là-haut, mais comparé à une Toyota Camry, une Honda Accord ou une Genesis G80, ce n'est même pas proche.

Mais cela n'a pas vraiment d'importance dans ce cas particulier, car tout contact avec la garniture de toit que vos occupants arrière pourraient avoir sera rapidement oublié une fois que vous leur aurez montré, oh, je ne sais pas, le contrôle de lancement pour la première fois. Il s'active assez facilement par le biais du système Uconnect – Dodge ne veut pas que les ordinateurs s'en mêlent, voyez-vous – et une fois activé, il s'agit simplement de tenir le frein avec votre gauche, de mettre le pied au plancher et de le relâcher une fois que vous avez atteint le régime présélectionné.

Photo : D.Heyman Dodge Charger SRT Hellcat Redeye 2021, trois quarts arrière

Après cela, les Pirelli P Zero tiennent à peine le coup tandis que vous foncez sur la route, le sifflement du compresseur hurlant sa montée dans les tours au moment de l'embrayage, souligné par un formidable rugissement de l'énorme double échappement. En effet, même en mode 500 chevaux (sélectionné via l'ordinateur, ou si vous démarrez la voiture avec la télécommande noire au lieu de la rouge que vous portez sur vous) sur une surface légèrement glissante, vous aurez le train arrière en train de déraper avec une légère pression sur l’accélérateur. Le caoutchouc ne peut pas tout faire pour contenir toute cette puissance et ce poids.

Une fois que vous êtes prêt, cependant, le potentiel pour de grands dérapages est si présent que vous devez constamment vous rappeler que vous êtes sur une route publique et que vous n'avez pas besoin d'entrer dans l'intersection à 45 degrés dès que le feu passe au vert, peu importe à quel point la Redeye est un partenaire de danse volontaire.

Les modifications ne se limitent pas au groupe motopropulseur; vous obtenez également une suspension sport avec amortisseurs adaptatifs, par exemple. Mais ne vous faites pas d'illusions : cette Redeye n'est pas une star de la tenue de route. En fait, sur les routes à fort trafic avec leurs ornières de camions, je me suis retrouvé à plus d’une reprise dans des situations épineuses. Ce gros volant va se tordre dans vos mains si vous ne faites pas attention. C'est presque comme s'ils avaient trop raidi les choses afin d'aider le châssis à suivre le groupe motopropulseur. Il n'en demeure pas moins que ce châssis peut est difficile à dompter.

Photo : D.Heyman Dodge Charger SRT Hellcat Redeye 2021, profil

Et c'est là, je suppose, que les choses vont un peu de travers pour moi et la Hellcat Redeye.

C'est la Charger la plus folle que l'on puisse avoir, et elle pousse tout à fond. Le problème, c'est qu'elle est très « hardcore » sur la route et que même si vous pouvez installer une cage de sécurité, vous procurer un casque de protection et vous offrir un dragster (il y a même un système de refroidissement pour le compresseur de suralimentation, destiné à être utilisé entre deux tours de quart de mile), cela ne fait pas nécessairement une bonne routière au quotidien. Vous n'obtiendrez pas cette puissance ahurissante des autres Chargers, mais des modèles comme le 392 Scat Pack passent toujours le test de l'œil, mais sont plus faciles pour le corps et le portefeuille (il y a une différence de 50 000 $ entre le prix de base de la 392 et de la Hellcat).

La Hellcat Redeye est une voiture spéciale qui est proposée à un prix spécial, et elle trouvera de nombreux prétendants. Mais ces gens seront bien avisés d'avoir déjà quelque chose de plus utilisable dans le paddock en plus d'un véhicule phare comme celui-ci.

On aime

La puissance, évidemment

Le look Heavy Metal

Le sens de l'occasion



On aime moins

La soif

L’intérieur exigu

Un peu ferme pour un usage quotidien



La concurrence principale

Audi RS7

BMW M5

Mercedes-AMG E 63 S

Photo : D.Heyman Dodge Charger SRT Hellcat Redeye 2021, écusson SRT

