Le groupe Stellantis franchit une étape clé dans sa transition électrique. Le constructeur a validé avec succès les performances de la batterie solide développée par Factorial Energy, baptisée Fest (Factorial Electrolyte System Technology), et s’apprête à l’intégrer dans ses véhicules dès 2026.

Le premier modèle à en bénéficier sera la Dodge Charger électrique, marquant une nouvelle ère pour la marque emblématique de muscle cars.



La nouvelle batterie développée avec la firme Factorial a des capacités impressionnantes | Photo : Stellantis

Des batteries à électrolyte solide prêtes pour la production

Après plusieurs années de recherche, les cellules de batterie solides de 77 Ah de Factorial ont démontré une densité énergétique de 375 Wh/kg et plus de 600 cycles de charge/décharge. L’un des chiffres les plus impressionnants ? une recharge de 10 à 90 % effectuée en seulement 18 minutes grâce à un taux de décharge allant jusqu’à 4C.

Ces performances dépassent de loin celles des batteries lithium-ion classiques, tout en améliorant la sécurité, la durabilité et l’autonomie.



Les cellules de batterie solides de 77 Ah de Factorial ont démontré une densité énergétique de 375 Wh/kg | Photo : Stellantis

Une autonomie potentielle de plus de 1000 km

Grâce à une conception optimisée et un poids réduit de 40 % (580 livres contre 800), le nouveau pack batterie promet une autonomie de plus de 600 miles (près de 1000 km).

Sa taille réduite à un tiers de celle des batteries traditionnelles laisse aussi plus de place pour les occupants et les équipements embarqués.

Autre atout majeur : le système Fest est conçu pour fonctionner dans des conditions extrêmes, de -30°C à +45°C, ce qui garantit sa viabilité dans divers marchés mondiaux.

Partenariat Stellantis - Factorial

Depuis le début du partenariat entre Stellantis et Factorial Energy en 2021, les entreprises collaborent étroitement pour amener cette technologie sur les routes. La Dodge Charger électrique sera le premier modèle de la marque à embarquer cette innovation, qui sera aussi utilisée sur la plateforme STLA Large qu’utilise notamment le Jeep Wagoneer S.

Factorial collabore également avec Mercedes-Benz, qui a récemment testé une EQS modifiée équipée de cette technologie de batterie à électrolyte solide.

Vers une démocratisation des batteries solides ?

Cette technologie a le potentiel de transformer le marché des véhicules électriques. Moins coûteuses à produire, plus compactes et performantes, les batteries solides sont appelées à remplacer les batteries lithium-ion dans un avenir proche, notamment si Stellantis et d’autres constructeurs parviennent à les industrialiser à grande échelle.