La Dodge Charger Daytona 2024 est présentée

La Charger Daytona 2024, première voiture électrique de la marque américaine, vient officiellement de faire ses débuts et ce, après pratiquement deux ans d’attente.

On a vu le concept sur les planchers de quantité de salons automobiles, mais là on passe à la réalité avec le dévoilement du modèle de production et des détails l’entourant.

À noter que d’autres dévoilements concernant des versions à venir auront lieu en cours d’année. En fait, au cours des 12 prochains mois, on aura droit à la naissance d’une nouvelle famille de Dodge Charger, à commencer par les deux variantes électriques dévoilées aujourd’hui.

Les Dodge Charger Daytona R/T et Dodge Charger Daytona Scat Pack 2024 Photo : Dodge

Les Charger Daytona R/T et Charger Daytona Scat Pack

Les deux premiers modèles qui seront proposés prennent des appellations que l’on connaît bien, soit R/T et Scat Pack. Chacun offre une configuration de coupé et des niveaux de performance différents.

Alors que chacun profite d’une batterie de 100,5 kWh (93,9 kWh utilisables), la puissance offerte est différente. Avec le modèle R/T, on parle de 456 chevaux et 404 lb-pi de couple, alors que la variante Scat Pack offre 630 chevaux et 627 lb-pi de couple.

Si ce n’est pas suffisant, sachez qu’un mode Power Shot est accessible via un bouton sur le volant pour fournir une puissance additionnelle pendant 15 secondes. La prestation passe alors à 496 et 670 chevaux, respectivement, pour ces courtes périodes.

Avec toute cette cavalerie, soyez rassurés, les quatre roues s’animent à la pression de l’accélérateur.

Quant aux temps à la mesure du 0-97 km/h (0-60 m/h), on parle de 4,7 et 3,3 secondes, respectivement.

La toute nouvelle Dodge Charger Daytona 2024 Photo : Dodge

On est chez Dodge, ne l’oublions pas, où la performance est la principale carte de visite. Les concepteurs y ont donc mis le paquet. Outre ces chiffres impressionnants, les modèles profitent de quantité d’autres caractéristiques qui vont faire d’eux des bêtes sur la route… et sur la piste.

Par exemple, le système de freins et les ajustements pour les amortisseurs sont différents d’une mouture à l’autre. C’est même extrême avec l’ensemble Track Pack qui est offert avec la version Scat Pack. Des freins de 16 pouces avec disques ventilés et six pistons à l’avant (quatre à l’arrière) sont possibles.

On retrouve même des pneus de 20 pouces décalés entre l’avant et l’arrière (305 et 325 mm).

Et c’est sans oublier les nombreux modes de conduite qui seront de la partie avec chacune des variantes. Simplement pour vous donner une idée, la version Scat Pack propose entre autres les réglages Donut (beigne) et Drift (dérapage).

Et quantité d’options de performance vont suivre et au fur et à mesure que l’offre va se bonifier en cours d’année.

Dodge Charger Daytona 2024 électrique Photo : Dodge

L’autonomie et la recharge de la Dodge Charger Daytona 2024

Pour ce qui est de l’autonomie, voici ce qui est annoncé ; 510 km pour le modèle R/T, 418 pour le Scat Pack.

Les modèles profitent d’un chargeur embarqué de 11 kW, ce qui permet de faire passer le niveau d’énergie de 5 % à 80 % en 6,9 heures, alors qu’il faut compter 5,5 heures pour le faire passer de 20 % à 80 %, sur une borne de niveau 2 à la maison.

Sur une borne ultra rapide (niveau 3), on parle de 32,5 et 27,6 minutes, dans l’ordre.

La Dodge Charger Daytona profite d’une architecture de 400 volts et se veut le premier modèle du groupe Stellantis à reposer sur la structure STLA Large pour véhicules électriques.

Aperçu de la nouvelle Dodge Charger Daytona 2024 Photo : Dodge

Design et versions à venir

À peu près tout a été dit sur le design de ce modèle que l’on voit sous une forme très près de la production depuis deux ans. Il reprend l’esprit des Dodge Charger de l’époque. La grande différence, c’est cette configuration à trois portes, alors qu’on retrouve un hayon à l’arrière, ce qui fait qu’on profite d’un volume de chargement intéressant.

Concrètement, le coffre fait 644 litres, ce qui est excellent. En rabattant les sièges de la deuxième rangée, on fait passer le volume à 1059 litres. Un petit coffre est même présent à l’avant, sous le capot du véhicule, qui est fait d’aluminium. Cela dit, le poids de la Charger Daytona est de 5838 livres. C’est lourd !

Dodge Charger Daytona 2024 grise Photo : Dodge

Pour ce qui est des versions à venir, c’est assez simple, en fait. La production des deux variantes présentées aujourd’hui sera lancée cet été. Pour les autres, ça se produira au premier trimestre de 2025. Ces autres propositions seront des versions à quatre portes des modèles dévoilés aujourd’hui, mais aussi des déclinaisons à essence équipées du moteur 6-cylindres turbo de 3,0 litres que l’on surnomme Hurricane.

Dans ces cas, deux modèles seront proposés. On va parler de la Charger SixPack coupée pourvue de la version la plus puissante du moteur (High Output), ainsi que de la berline Charger SixPack, cette fois animée par la version régulière de la mécanique Hurricane (Small Output).

La puissance sera à 550 chevaux avec la première, 420 avec la deuxième.

Il est à noter que toutes les versions de la Charger seront construites à l’usine canadienne de Windsor, en Ontario.

L'habitacle de la Dodge Charger Daytona 2024 Photo : Dodge

À l’intérieur

On retrouve une présentation dominée par des écrans. Celui de la console centrale fait 12,3 pouces pour le système multimédia. Devant le conducteur, l’unité servie de série fait 10,25 pouces, alors qu’un écran de 16 pouces est livrable.

Le tissu et le vinyle sont de série pour les sièges, mais des cuirs plus rehaussés garnissent les baquets des versions plus cossues.

On a même droit à un éclairage d’ambiance à 64 couleurs qui fait partie d’un système appelé Attitude Adjustment. Ce dernier change de couleur selon la conduite du moment et peut aussi être choisi par le conducteur selon les modes de conduite sélectionnés.

Design extérieur de la Dodge Charger Daytona 2024 Photo : Dodge

Le mot de la fin

La famille de produits Dodge a été réduite à un seul véhicule avec la disparition des modèles Charger et Challenger que l’on connaissait à la fin de 2023. L’arrivée d’un nouveau véhicule est majeure pour la marque et pour sa survie.

La grande question est de savoir si les amateurs de la division, qui ont toujours carburé à la performance et les mécaniques tonitruantes à essence, vont accepter le principe du muscle car électrique.

Dodge Charger Daytona 2024 rouge Photo : Dodge

Dodge Charger Daytona 2024 jaune Photo : Dodge