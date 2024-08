Dodge Canada annonce les prix de la Charger Daytona 2024

• La Dodge Charger Daytona électrique se vendra à partir de 54 995 $ au Canada.

Dodge Canada a annoncé les prix de la nouvelle Dodge Charger Daytona 2024. Cette voiture vient remplacer la berline Charger et le coupé Challenger, qui ont tiré leur révérence après l’année 2023.

Il est à noter que le modèle sera d’abord proposé sous forme électrique, mais on sait aussi que la compagnie va offrir des versions à essence, dotées du moteur 6-cylindres Hurricane.

Il est question ici de la variante électrique, qui sera offerte à partir de 54 995 $. Elle sera d’abord livrable au Québec et en Colombie-Britannique, avant d’être commercialisée ailleurs au pays. Son prix la rend admissible aux rabais gouvernementaux.

La Charger Daytona en configuration à deux portes sera la première à être produite dès cet été à l’usine Stellantis de Windsor, en Ontario. Elle sera suivie par la variante à quatre portes en 2025.

À l’achat, Dodge offre une borne de recharge de niveau 2 à domicile ou des crédits pour les chargeurs publics du réseau Free2move, propriété de la maison-mère Stellantis.

Dodge Charger Daytona 2024, trois quarts avant | Photo : Dodge

Versions de la Dodge Charger Daytona 2024

Au menu, on va retrouver la version Charger Daytona R/T qui sera équipée de l’ensemble Direct Connection Stage 1, installé en usine. Ce modèle va offrir une puissance totale de 496 chevaux et un couple de 404 lb-pi.

La variante Charger Daytona Scat Pack sera quant à elle proposée à un prix de 86 995 $, pour ceux qui voudront le nec plus ultra en matière de performance. Cette déclinaison va profiter d’un ensemble pour la piste et du groupe Direct Connection Stage 2, aussi installée en usine, pour une puissance totale de 670 chevaux et un couple de 627 lb-pi. Cette version sera capable de réaliser le 0 à 97 km/h en 3,3 secondes seulement.

La Charger Daytona électrique va profiter d’une architecture de 400 volts et d’une configuration à deux moteurs, ce qui fait qu’elle va offrir le rouage intégral de série, ainsi qu’un différentiel mécanique à glissement limité. Ajoutez à cela le système d’échappement Fratzonic qui imite le son d’un moteur V8.

Quantité d’autres dispositifs seront de la partie, dont la fonction PowerShot qui va permettre d’augmenter la puissance de 40 chevaux pendant 15 secondes. On retrouvera même à bord un sélecteur de rapport de type Pistol Grip, comme les muscle car de l’époque proposaient.

Dodge fait tout pour ne pas renier son image de performance et effectuer un pont avec le passé.

Un mode valet sera même inclus, afin que les voituriers ne puissent pas garer votre voiture en utilisant toute la puissance disponible.

Dodge Charger Daytona 2024, sur la route | Photo : Dodge

La performance sera évidemment à l’honneur avec la variante Scat Pack avec des réglages pour la course qui permettent notamment de préchauffer la batterie pour optimiser l’énergie lors des courses d’accélération, ou pour obtenir une température de démarrage plus froide pour les courses sur circuit, ce qui va permettre de passer plus de temps sur la piste. Vous pourrez même enregistrer vos séances en piste grâce à un système intégré nommé « Drive eXperience Recorder ».

Des modes pour le dérapage contrôlé seront aussi présents, tout comme des freins Brembo à six pistons à l’avant et quatre à l’arrière, ainsi que des amortisseurs adaptatifs.

Bref, la compagnie déballe tout son savoir-faire afin de satisfaire les amateurs de performance. Le défi de vendre un véhicule électrique se présente comme important pour Dodge, car l’acheteur traditionnel de ses produits est surtout un amateur de moteurs à combustion.

Ceux qui demeurent froid au nouveau concept devront attendre les versions à moteur 6-cylindres qui seront proposées lors de la deuxième moitié de 2025.

Dodge Charger Daytona R/T 2024 | Photo : Dodge

Dodge Charger Daytona 2024, de haut | Photo : Dodge

Dodge Charger Daytona 2024, intérieur | Photo : Dodge