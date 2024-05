On y faisait allusion hier et le tout a été confirmé aujourd’hui. Le président des États-Unis, Joe Biden, a dévoilé aujourd’hui une série d’importantes augmentations des droits de douane sur plusieurs produits d’importations chinoises, soit les puces électroniques et les véhicules électriques.

Le geste est bien sûr politique en cette année électorale, d’autant plus que plusieurs électeurs n’apprécient pas vraiment la politique économique du président démocrate. En même temps, les pressions sont fortes pour protéger le marché américain d’une potentielle arrivée massive de véhicules électriques chinois sur le marché. Ceux-ci sont souvent subventionnés par le gouvernement et sont offerts moins chers.

Certains constructeurs américains craignent des conséquences majeures sur l’industrie automobile américaine si jamais les véhicules électriques chinois débarquaient sur le marché américain.

La Chine a immédiatement promis des représailles. Elle a déclaré qu’elle prendrait des mesures pour défendre ses intérêts, tout en exhortant les États-Unis à annuler ces mesures.

Joe Biden maintient donc en place les droits de douane mis en place par son prédécesseur républicain, Donald Trump, en plus d’en augmenter d’autres. Ce qui nous intéresse ici, ce sont les droits de douane sur les véhicules électriques. Ces derniers passent de 25 % à 100 %, ce qui représente une hausse majeure.

La Maison-Blanche a évoqué les « risques inacceptables » pour la sécurité économique des États-Unis posés par ce qu’elle considère comme des pratiques chinoises déloyales qui inondent les marchés mondiaux de produits bon marché.

Les États-Unis ont importé 427 milliards de marchandises en provenance de Chine en 2023, alors qu’elle en a exporté pour l’équivalent de 148 milliards selon ce que rapporte Reuters, qui cite en référence les informations du Bureau du recensement des États-Unis.

Le déficit commercial avec la Chine est un sujet qui est de plus en plus délicat à Washington.

Notez que les tarifs douaniers sur les batteries lithium-ion et autres pièces de batterie passent de 7,5 % à 25 %. D’autres composantes précises sont touchées, comme les cellules photovoltaïques qui sont utilisées pour fabriquer des panneaux solaires ; le tarif passe dans ce cas de 25 % à 50 %.

D’autres droits de douane suivront en 2025 et 2026 sur les semi-conducteurs, dont le taux tarifaire doublera pour atteindre 50 %.

Les analystes croient de leur côté qu’un conflit commercial pourrait faire augmenter les coûts des véhicules électriques en général, ce qui nuirait aux objectifs de Joe Biden en matière de climat et de création d’emplois dans l’industrie manufacturière. Pour le consommateur, ça signifie aussi des véhicules généralement plus chers.

Certains craignent aussi l’arrivée de véhicules chinois sur le marché américains en raison des données personnelles que ces derniers pourraient recueillir.

Bref, ce n’est pas demain la veille qu’on verra le marché américain inondé de véhicules électriques chinois.