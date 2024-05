• Une voiture électrique gonflable ? Oui !

Dans le cadre de la Foire de Paris se déroule le concours Lépine, qui récompense les innovations depuis 1901. À l’édition de cette année, une présentation très inusitée est venue retenir l’attention de tout le monde, soit une voiture électrique gonflable.

Vous avez bien lu. Mieux, cette dernière se range dans un sac.

|

La voiture est l’œuvre de l’ingénieur Benoît Payard. L’homme, originaire d’Auvergne et âgé de 47 ans, a présenté la AirNAM, un concept innovant qui peut être dégonflé pour être rangé dans un sac. L’avantage, évidemment, c’est qu’elle ne prend que très peu de place.

La voiture est équipée de quatre roues provenant des bicyclettes à pneus larges, communément appelées Fatbike. Elle possède bien sûr un moteur électrique, mais aussi un pédalier qui doit être utilisé pour avancer, un peu comme on doit le faire avec un vélo électrique.

Sans les roues, le poids total de ce véhicule est de 80 kg. Cela permet d’atteindre une vitesse de 45 km/h.

La voiture électrique gonflable | Photo : YouTube / Actumagfr

La voiture électrique gonflable, avant | Photo : YouTube / Actumagfr

On peut imaginer une foule d’utilisation pour ce modèle, que ce soit sur une piste cyclable, sur des sentiers aménagés, dans les parcs nationaux, sur les terrains de camping, etc.

Benoît Payard a commencé à travailler sur cette idée en 2019. Il prévoit une commercialisation en 2025, avec un prix d’environ 3000 euros, soit quelque 4500 $ CA. Une version de production pourrait hériter d’éléments supplémentaires, comme des ceintures de sécurité et des rétroviseurs.

Évidemment, le défi reste entier pour son concepteur. Pour rentabiliser son projet, il devra en produire beaucoup afin de réduire les coûts par unités, actuellement évalués à 10 000 euros (14 850 $ CA). Il faudra aussi convaincre de futurs acheteurs de la sécurité de ce modèle. À 45 km/h, il est possible de se faire mal.

Le plus grand obstacle risque d’être avec les législateurs. On peut imaginer qu’en certains endroits, on interdira ce véhicule pour diverses raisons. Il faudra voir quelle sera la réponse du public. Si ce dernier est intéressé, les autorités devront au moins lui donner une chance.

Chose certaine, la médaille d’or remportée par Benoît Payard au concours Lépine démontre à quel point son invention a séduit.