L’entreprise EcoPro BM a annoncé qu’elle allait suspendre la construction de son usine de batteries prévue dans la municipalité de Bécancour, au Québec. La raison invoquée est reliée aux tarifs douaniers américains, mais aussi au fait que la vitesse à laquelle la transition électrique se fait n’est pas en lien avec les estimations prévues.

La compagnie a précisé que cette pause était temporaire, mais elle n’a pas fourni d’échéancier concernant le moment où les activités de construction reprendraient. Selon elle, la décision de prendre une pause, qui a été réfléchie au cours des dernières semaines, est la résultante des circonstances actuelles.

« Les incertitudes continuent de planer sur les secteurs des véhicules électriques et des batteries, aggravées par les défis posés par les droits de douane imposés par les États-Unis. Ces facteurs ont un impact significatif sur les processus décisionnels clés de l’entreprise », a précisé la compagnie par voie de communiqué.

Ce n’est pas la première fois que la construction est interrompue à l’usine de Bécancour. Les travaux ont été arrêtés pendant deux longues périodes l’année dernière. Le projet a démarré à l’automne 2023. La production devait être lancée au début de l’année 2026, selon l’échéancier initial.

| Photo : Ford

On se souviendra que Ford était partenaire de ce projet d’usine au départ, mais le constructeur s’est retiré du dossier l’année dernière, citant des changements dans la technologie et les coûts des véhicules électriques. Malgré le retrait de Ford, EcoPro a déclaré qu’elle croyait toujours en la viabilité de l’usine et elle s’est engagée à en poursuivre la construction.

Pour le Québec, voilà un deuxième dossier épineux après celui de Northvolt. Souhaitons que la pause d’EcoPro ne soit vraiment que temporaire.

La firme a déclaré qu’elle restait « activement engagée » avec les constructeurs et les fabricants de batteries « pour naviguer efficacement à travers cette situation complexe. »