• Les autorités chargées de la sécurité automobile en Europe pourraient bientôt s’attaquer aux écrans et aux commandes tactiles.

Si vous suivez un tant soit peu ce qui se passe dans l’industrie automobile, vous savez que les écrans tactiles et les commandes qui ne demandent qu’un effleurement sont à la mode.

On le dit et on le répète, dans bien des cas, ça ne fait rien d’autre que d’augmenter le niveau de distraction des conducteurs. Ça devient un enjeu de sécurité.

D’autres voix s’élèvent pour dire la même chose. De fait, on peut même se demander si c’est le début de la fin pour les écrans tactiles.

Le programme européen d’évaluation des nouveaux véhicules (Euro NCAP), le principal organisme chargé de la sécurité en cas de collision sur le vieux continent, prévoit d’introduire de nouvelles règles dans ses essais à partir de 2026. Ces dernières seraient plus favorables à la présence de boutons physiques et commutateurs/interrupteurs, plutôt qu’aux écrans et touches tactiles.

Ainsi, pour obtenir un maximum de points aux tests de collision de l’Euro NCAP, les constructeurs devront réduire la quantité de commandes tactiles et d’écrans à l’intérieur de leur véhicule. On mentionne qu’au départ, on va se concentrer sur la présence de commandes physiques pour cinq fonctions clefs : les clignotants, les feux de détresse, les essuie-glace, les appels d’urgence, ainsi que le klaxon.

Subaru Outback Onyx 2024 Photo : D.Boshouwers

C’est là que c’est décevant, car ces commandes sont déjà activées par des composants physiques, palpables. Il faudra aller plus loin, notamment pour des commandes comme les sièges chauffants, le réglage de la température, le volant chauffant et l’intensité du système de climatisation.

On pourrait même ajouter les phares. Avec la plus récente génération du Chevrolet Colorado (et GMC Sierra), nous avons été estomaqués de constater que pour activer les phares ou les feux de croisement, il fallait passer par l’écran du système multimédia.

Selon Matthew Avery, le directeur du développement stratégique chez Euro NCAP, le problème est d’importance. A-t-il déclaré au quotidien The Times,

« La surutilisation des écrans tactiles est un problème qui touche l’ensemble de l’industrie, presque tous les constructeurs transfèrent des commandes clefs sur des écrans tactiles centraux, ce qui oblige les conducteurs à quitter la route des yeux et augmente le risque d’accidents dus à la distraction. » - Matthew Avery, Euro NACP

Hyundai Ioniq 5 2024 Photo : D.Boshouwers

Il est à souligner que les tests Euro NCAP sont volontaires. Néanmoins, la plupart des grands constructeurs européens les utilisent pour mettre de l’avant le niveau de sécurité de leurs modèles. On peut s’attendre à ce qu’ils fassent les ajustements nécessaires pour mieux y figurer. De mauvais résultats à de nouveaux tests ne seraient pas bons pour leur image.

Et l’on peut imaginer que si des changements sont apportés en Europe, ils suivront pour l’Amérique du Nord. Du moins peut-on l’espérer.

On a déjà vu des constructeurs revenir en arrière en ramenant des commandes physiques. C’est le cas de Volkswagen dont les plus récentes générations de modèles qui apportent des correctifs avec leur mise à niveau.