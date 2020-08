En collaboration avec Vroomly.com

Vous possédez un véhicule? Vous savez alors que l’entretien fait partie des éléments de base à surveiller et à respecter. Cet entretien sert essentiellement à prévenir les pannes, détecter les futurs problèmes et s’assurer que votre véhicule reste en bon état de marche. Ainsi, il est très facile de vérifier vos freins, vos pneus, vérifier vos niveaux de liquide, mais toutes les composantes importantes au bon fonctionnement du véhicule ne sont pas si faciles à surveiller. Il y a une composante qui nécessite une attention particulière : l'embrayage.

À quoi sert un embrayage?

Habituellement, les embrayages sont automatiquement associés aux transmissions manuelles.

Pour mouvoir un véhicule, vous devez transférer la puissance du moteur vers les roues. Pour obtenir ce résultat, on doit envoyer de la puissance aux roues. Cette puissance va être transmise par le biais d’un vilebrequin du moteur à travers la transmission et l’arbre de transmission. Mais vous ne pouvez pas changer de vitesse simplement en déplaçant le levier de vitesses. Le moteur et l'arbre de transmission tournent à des vitesses différentes, et un tel changement de vitesse endommagerait gravement la transmission. C'est pourquoi il y a un embrayage.

Lorsque vous souhaitez changer de vitesse, vous appuyez sur la pédale d'embrayage, ce qui enfonce un palier de débrayage. Cela appuie sur le ressort à diaphragme et désengage le disque de friction. Avec cela, les engrenages de transmission peuvent tourner librement et vous pouvez changer de vitesse. Lorsque votre pied gauche appuie a fond sur l’embrayage, vous relâchez donc doucement la pédale d'embrayage, ce qui libère le roulement et donc le ressort. Le disque de friction se réengage et permet en douceur à la transmission et à l'arbre de transmission de se reconnecter au moteur.

Un embrayage, est-ce que cela se remplace?

Tout comme les plaquettes de frein, un embrayage est un composant mécanique qui s'use progressivement. En tant que tel, il doit être remplacé après un certain nombre de kilomètres. Cependant, jusqu'à présent, nous n'avons discuté que d'une transmission manuelle. C'est une histoire légèrement différente avec les transmissions à double embrayage et automatiques. Un double embrayage utilise deux embrayages contrôlés par ordinateur pour changer de vitesse. Cela permet d’accélérer les changements et évite les pertes excessives de puissance et d'accélération. Ils étaient commercialisés comme plus fluides que les manuels et plus rapides que les automatiques conventionnels. Cependant avec les dernières boites automatiques que nous voyons arriver sur le marché, dans bien des cas, ce n’est plus vraiment le cas.

Un embrayage est bon pour combien d’années?

Tout dépend de l’usure du disque d’embrayage. Pour ce type de contrôle et de réparation, il est toujours mieux de faire affaire avec un professionnel. On peut toujours se renseigner sur les prix des pièces ou encore pour le meilleur prix pour changer son embrayage.

Pour prolonger sa durée de vie, on peut entretenir son embrayage?

Avec les soins appropriés, un disque d’embrayage peut durer plus de 150 000 km. Mais là encore, cela va dépendre de votre façon de conduire et l’environnement dans lequel vous conduisez.

En effet, une des principales causes d'usure de l'embrayage est le conducteur. Maintenir la pédale d'embrayage enfoncé pendant de longues périodes exerce une pression sur les composants. Donc, pour assurer une plus longue survie à son embrayage, il faut éviter tous les frottements du disque d’embrayage.



Plusieurs signes indiquent que votre embrayage montre des signes de fatigue. L'une des premières est de savoir si la pédale ou le levier de vitesse se déplace avec moins de résistance que la normale. On parle d’une perte d’adhérence. L’étape suivante est un embrayage qui patine. Le moteur tourne ainsi sans que le véhicule ne bouge.

Le problème inverse peut aussi arriver à savoir un embrayage qui colle. Les signes de ce type d’usure se manifestent par un fort bruit de grincement et souvent accompagné d’odeur de brulé.

Ainsi, n’oubliez-pas que la conduite se passe également avec l’utilisation de tous les sens du conducteur. Votre véhicule vous envoie des signaux, sachez les écouter et les déchiffrer.