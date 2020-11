Un ensemble de conversion électrique pour les vieilles Mini

La semaine dernière, General Motors (GM) nous présentait un vieux Chevrolet Blazer ayant profité d’un ensemble de conversion en ayant fait un véhicule tout électrique. On le mentionnait, cette pratique va se multiplier au cours des prochaines années.

Cette semaine, c’est du côté de l’Angleterre que nous parvient une nouvelle du genre.

L’ensemble développé par la firme britannique Swindon Powertrain est conçu pour la Mini Cooper originale. Il est pensé pour s’intégrer dans la petite carcasse de cette voiture, ce qui n’est pas une mince tâche. Il est livré avec tous les supports nécessaires pour en faciliter l’installation.

Connu sous le nom de HPD E Powertrain, il comprend un moteur électrique d’une puissance maximale de 160 chevaux et une transmission qui se monte à l’arrière de la voiture.

L’acheteur doit ensuite ajouter une batterie, un système électronique de commande et un chargeur, tous proposés par Swindon. La batterie, conçue pour être placée sous le capot de la Mini, a une capacité de 12 kWh. Aucune estimation de l’autonomie n’a été mentionnée. Cependant, considérant le poids minime de cette automobile, et conséquemment la plus faible quantité d’énergie nécessaire pour la retirer de son inertie, ça pourrait être intéressant.

Il faut cependant vouloir effectuer la conversion, car le prix de l’ensemble proposé est plus élevé que celui de la version électrique moderne de la Mini Cooper, la SE. Swindon facture 8850 livres sterling pour le moteur électrique et la transmission. La batterie est quant à elle vendue au prix de 16 000 livres, les commandes électroniques, 3860 livres, et le chargeur 1950 livres. On parle donc d’un total de 30 660 livres, ce qui se traduit par un peu plus de 52 000 $ canadiens.

L’ensemble peut être commandé via le site web de Swindon Powertrain et les livraisons vont commencer en décembre.

Considérant le prix pour nous, il vaut mieux laisser passer pour l’instant, mais les coûts seront appelés à fondre au cours des prochaines années.