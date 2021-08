L’entretien de votre voiture, à quelle fréquence?

Votre voiture a un an ou plus ? voici les actions que vous devez prendre pour bien entretenir votre véhicule.

Quand faut-il changer l'huile d'une voiture ? Quelle huile je dois mettre dans mon auto ? À quelle fréquence les freins doivent être vérifiés ? Voici les quelques questions que se posent de nombreux conducteurs, qui attendent parfois que la voiture tombe en panne pour simplement l'emmener chez leur garagiste. Avec Internet, aujourd’hui, vous pouvez d’un être mieux préparé à l’entretien de votre véhicule, mais également en prévoir les coûts. En effet, avec Vroomly, il est facile d’avoir un devis pour une révision auto directement sur leur site web.

L’entretien de votre auto se planifie, via le livret officiel d’entretien du manufacturier ou en faisant quelques recherches sur le web. Les spécialistes soulignent l'importance d'être attentif au kilométrage des véhicules afin d'effectuer un entretien opportun et adéquat. Voici quelques recommandations pour éviter les pannes mécaniques pouvant entraîner tous problèmes mécaniques.

• L' entretien d'un véhicule se fait d’abord au premier 5 000 km puis est répété à 10 000 km, 20 000 km, 30 000 km, 40 000 km, 50 000 km et 100 000 kilomètres. Ceci est valable pour la grande majorité des véhicules mis en circulation.

• Le filtre à air et le filtre à huile ainsi que l'huile moteur doivent être changés à chaque entretien.

• La pression de gonflage des pneumatiques et l'usure de la bande de roulement de chacun d'eux doivent être vérifiées.

• Les roues du véhicule doivent également être tournées pour éviter les accidents de la circulation et l'usure prématurée des pneus.

• Les niveaux d'huile, de frein, d'eau, d'hydraulique, de différentiel et de boîte de vitesses doivent être vérifiés tous les 10 000 kilomètres.

• Tous les 20 000 kilomètres, il est obligatoire d'aligner et d'équilibrer les pneus d'un véhicule. Si le véhicule s'est écrasé ou que les pneus ont été heurtés, il est nécessaire de les vérifier.

• À 30 000 kilomètres, il est essentiel d'effectuer la première inspection des pâtes de frein du véhicule. De plus, la tension du frein de stationnement doit être vérifiée.

Avec Vroomly, vous pouvez effectuer ces contrôles dans un atelier près de chez vous et prendre automatiquement un rendez-vous en ligne pour l’entretien de votre véhicule.