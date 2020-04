FCA vient d’annoncer un rappel de quelque 37 500 camionnettes Ram 2500 et 3500 en raison de la défectuosité d’un accessoire.

Dans l’industrie automobile, il y a des rappels majeurs qui mettent en danger la sécurité des automobilistes, puis il y a des campagnes plus mineures, non moins importantes, mais qui ne compromettent pas la vie des utilisateurs.

Les deux derniers rappels du groupe FCA, spécialement celui dont il est question aujourd’hui, entrent dans cette catégorie. On se souviendra qu’il y a quelques jours à peine, un rappel massif concernant un potentiel problème avec des essuie-glace avait fait la manchette.

Cette fois, on parle d’une défaillance avec un accessoire installé sur les Ram 2500 et 3500, soit un marchepied amovible monté à l’arrière, facilitant du coup l’accès à la caisse.

La campagne de la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) publiée le 9 avril dernier indique que « dans certaines conditions de chargement, le marchepied greffé au châssis peut se briser pendant l’utilisation ». Concrètement, la pression exercée sur la marche lorsqu’on monte à bord, spécialement si on transporte un poids quelconque, pourrait provoquer la fissure du support de montage qui maintient le marchepied en place.

Un problème banal, mais qui pourrait causer des blessures à celui ou celle qui se fie à la solidité du marchepied en grimpant dans la boîte.

Au total, le rappel concerne 37 580 véhicules. En fait, tous ceux qui ont ce marchepied installé comme accessoire sont concernés par la campagne. Au total, on parle de 25 822 Ram 2500 et 11 758 Ram 3500 des années 2019 et 2020.

Pour remédier à la situation, FCA remplacera gratuitement tous les supports de marchepieds. La procédure de rappel doit être mise en branle le 29 mai prochain.

Auto123 lance Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.