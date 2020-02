Ferrari poursuit un organisme de charité

Il n’y a pas d’erreurs dans le titre qui vous a amené à la lecture de cet article. Ferrari, la firme automobile italienne, poursuit un organisme de charité dont l’objectif est de mener des campagnes contre le dopage dans le sport et d’aider au développement d’athlètes venant de milieux défavorisés.

Le point du litige, c’est que Ferrari veut utiliser le nom Purosangue pour baptiser son premier VUS. Cependant, la fondation caritative l’a enregistré en 2013, ce qui empêche le constructeur italien de le faire lui-même.

Le mot Purosangue signifie « pur sang » en italien. La Fondation Purosangue, qui est basée à Londres, l’utilise pour son propre nom, mais aussi avec divers produits qu’elle avance.

Si on se retrouve avec une poursuite et un procès, c’est qu’aucune entente n’est intervenue entre les deux partis.

De son côté, Ferrari affirme que la fondation n’a pas utilisé le nom de manière suffisamment commerciale pour justifier une utilisation exclusive, a rapporté vendredi le Financial Times.

Alessandro Masetti, un avocat représentant la fondation a déclaré à cette publication que le nom a été constamment utilisé et qu’il existe de nombreuses preuves. Il a notamment mentionné une collection de chaussures développée avec Adidas, un des commanditaires de l’organisme à but non lucratif.

L’affaire doit être entendue le 5 mars devant un tribunal de Bologne, en Italie.

Auto123 lance Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

Photo : Ferrari Ferrari GTC4 Lusso

Quant au VUS de la Scuderia, nous savons qu’il sera configuré sur une plateforme à moteur avant de Ferrari. Cette dernière est capable d’accueillir des mécaniques V6, V8 et V12, ainsi qu’une transmission intégrale et une capacité pour une approche hybride rechargeable. Il est peu probable que l’on retrouve un V12 sous le capot, toutefois.

Un modèle d’essai utilisant la carrosserie de la GTC4 Lusso a été aperçu en 2018. Ses proportions suggèrent que le VUS Purosangue sera différent d’un VUS traditionnel avec une position plus près du sol et un style très élancé.

Ferrari l’appelle même « véhicule utilitaire Ferrari ».

Nous saurons dans un mois quel nom il a le droit, ou n’a pas le droit de prendre.